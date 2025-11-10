Drei Tore und zwei Zeitstrafen: TSV Dorfen sichert sich Arbeitssieg gegen TSV Ebersberg

Mit einem umkämpften 2:1 verteidigt der TSV Dorfen den vierten Tabellenplatz – zahlreiche Zeitstrafen und ein später Anschlusstreffer sorgen für Spannung.

Der TSV Dorfen hat sich mit 2:1 Toren (1:0) gegen den TSV Ebersberg durchgesetzt und behält dadurch den vierten Tabellenplatz. Ein Leckerbissen für die Zuschauer war die Begegnung sicherlich nicht. Es wurde um jeden Zentimeter intensiv gekämpft, mit leichten Vorteilen auf Isenstädter Seite.

In der ersten Halbzeit tat sich vor beiden Strafräumen nicht viel. Im Mittelfeld spielte sich das meiste Geschehen ab. In eine verunglückte Rückgabe von Emirhan Pala sprintete Thomas Grünwald, der dann alleine vor Dorfens Goalie auftauchte. Maximilian Grichtmaier aber behielt die Nerven und konnte klären (3.). Nach einer halben Stunde kam Hektik auf. Gerhard Thalmaier erhielt eine Zeitstrafe (32.).

Aber auch mit zehn Mann auf dem Feld ließen sich die Gastgeber nicht unterkriegen und machten mit der eigentlich ersten gefährlichen Torannäherung ihrerseits gleich das 1:0. Florian Brenninger schickte mit seinem Steckpass Alois Eberle auf die Reise. Der umkurvte auch noch Ebersbergs Keeper Marinus Pohl und konnte dann ungehindert zur viel umjubelten Führung einschieben (37.).

Gerhard Thalmaier erhöht vom Punkt

Mit einem Gewaltschuss von der Strafraumgrenze aus scheiterte dann noch Florian Obermair an Grichtmaier (41.). Auf der anderen Seite köpfte Kapitän Alexander Heilmeier nach einem Eckball von Alexander Linner nur knapp über das Gehäuse (45.)

Nach dem Wiederanpfiff ging es immer hektischer zu und auch härter zur Sache. Zunächst aber behielten die Hartl-Mannen die Übersicht und erkämpften sich Feldvorteile. Nach einem Handspiel im eigenen Strafraum von Timo Schaller gab es folgerichtig Strafstoß. Gerhard Thalmaier trat an und verwandelte sicher flach ins linke Eck zum 2:0 (53.).

TSV Dorfen siegt trotz Zeitstrafen und Anschlusstreffer

Dann wurde es wieder hektisch und Timo Lorant mit einer Zeitstrafe bedacht (57.). Überhaupt hatte Schiedsrichter Deniz Ciftci (TSV Fürstenfeldbruck West) nicht seinen besten Tag. Neben acht gelben Karten gab er zwei Zeitstrafen für Dorfen. Die Gäste dagegen sahen bei annähernd gleichen Vergehen nur gelb.

In der letzten Viertelstunde drängten die Gäste vehement auf das Dorfener Gehäuse. Oft wussten sich die Hausherren nur noch mit unkontrollierten Befreiungsschlägen zu helfen. Aber mit viel Kampf hielten sie ihren Kasten sauber – bis zur 90. Minute. Da brachte Pala Thomas Grünwald im eigenen Strafraum unfair zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Obermair sicher und unhaltbar zum 1:2-Anschlusstreffer (90.). Dieses Ergebnis hielt trotz gerechtfertigten fünf Minuten Nachspielzeit dank des aufopferungsvollen Kampfes der Isenstädter stand.