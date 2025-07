Drei Tore reichen Grünwald nicht zum Sieg

Über die Einstellung ihrer Mannschaft waren Sebastian Koch, Chefcoach des TSV Grünwald, und sein Vorgänger und zugleich aktueller Co-Trainer Florian de Prato nach den ersten beiden Partien voll des Lobes. Und auch im dritten Spiel dieser Landesligasaison zeigten die Grün-Weißen eine Riesenmoral: Im Heimspiel gegen den TSV Kastl holten sie erst einen frühen 0:2-Rückstand auf, ließen selbst, als sie erneut ins Hintertreffen gerieten, nicht locker und retteten in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Trotzdem war Koch nach dem 3:3 (1:2) nicht richtig glücklich: „Wenn du 70 Prozent Ballbesitz hast, drei Tore machst und trotzdem nur mit einem Punkt rausgehst, dann ist klar, wo das Problem liegt. Wir waren offensiv präsent, haben viel investiert, mutig gespielt und uns viele Chancen herausgespielt. Aber defensiv sind wir aktuell einfach zu fehleranfällig“, analysierte der Grünwalder Trainer. „Wir stehen oft zu hoch, lassen uns im Umschaltspiel überraschen und unsere Restverteidigung agiert nicht konsequent genug. Das sind Dinge, die wir ganz klar ansprechen und verbessern müssen.“

Denn aufgrund dieser Unzulänglichkeiten machten sich die Isartaler das Leben gegen die als Schlusslicht angereisten Gäste selbst schwer. Samuel Stutz (5.) und Dominik Grothe (23.) brachten Kastl in Führung. Zum Glück für die Grün-Weißen gelang nach dem 0:2 postwendend der 1:2-Anschlusstreffer durch Laris Stjepanovic, der nach einer schönen Kombination über Michael Hutterer und Daniel Leugner einen von Kastls Torwart abgewehrten Ball per Kopf-Abstauber nutzte (24.). Das Koch-Team drückte weiter und belohnte sich in der 60. Minute durch das 2:2 des 17 Jahre jungen Milan Zargar, der von Daniel Leugner in unnachahmlicher Art aus zentraler Position mit einem angechipten Ball auf die linke Seite bedient wurde. Doch statt die eigene Überlegenheit endlich in eine Führung umzumünzen, wurden die Gastgeber wenig später durch Marco Unterholzner erneut kalt erwischt (72.). Das 2:3 war ein Rückschlag, aber kein K.o., denn der Einsatz stimmte bei den Grünwaldern. Und er zahlte sich spät aus: Marco Bornhauser wurde vier Minuten nach dem Ende der regulären Spielzeit im Strafraum regelwidrig gebremst, Stjepanovic schnappte sich die Kugel und verwandelte zum 3:3-Endstand. Für den Neuzugang von der U19 des FC Ingolstadt war es bereits der zweite Doppelpack der Saison, er hatte schon beim 4:2-Auftaktsieg gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zweimal getroffen. Sein Trainer betonte, dass Stjepanovic nicht als Schütze vorgesehen war und zeigte sich begeistert vom Youngster: „Natürlich möchte ich Laris heute besonders hervorheben: Er ist gerade einmal 18 Jahre alt, spielt sein erstes Jahr im Herrenbereich und übernimmt in so einem Spiel Verantwortung, trifft doppelt und verwandelt in der Nachspielzeit auch noch den Elfmeter zum 3:3.“ Das Resultat ärgerte Koch trotzdem: „Drei eigene Tore sollten in einem Heimspiel normalerweise reichen, um es zu gewinnen.“

TSV Grünwald - TSV Kastl 3:3 (1:2) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Wanzeck, Starke, Ahammer (72. Triftshäuser), Hutterer, Sammer (85. Keller), F. Traub, Stjepanovic, Leugner, Zargar Tore: 0:1 Stutz (5.), 0:2 D. Grothe (23.), 1:2 Stjepanovic (24.), 2:2 Zargar (60.), 2:3 Unterholzner (72.), 3:3 Stjepanovic (90.+4, Foulelfmeter)