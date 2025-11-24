Drei Tore reichen FC Anzing-Parsdorf nicht für Punkte: „Wir haben gut gekämpft“

Wenn man auswärts drei Tore erzielt, sollte man eigentlich mindestens einen Punkt mit nachhause nehmen. Besagt jedenfalls eine grobe Fußballfaustregel. Das Problem für den FC Anzing-Parsdorf war jedoch, dass der gastgebende TSV Trudering am Sonntag sechs Treffer markierte und so das Torfestival mit 6:3 für sich entschied.

Die Mannschaft von Peter Beierkuhnlein kämpfte sich einmal zurück und zweimal heran, für Zählbares sollte es aber nicht reichen. „Die erste Halbzeit war ein recht offenes Spiel. Chancen gab es auf beiden Seiten, mit etwas mehr Spielanteilen und Spielkultur auf Seiten des Gegners“, analysierte der FC-Coach. Einen frühen Rückstand durch Patrick Koller (9.) egalisierte Marco Helmich kurz nach der Pause (49.).

Koller konterte jedoch sofort mit seinem 2:1 (50.) und legte kurz darauf seinen dritten Treffer per Foulelfmeter nach (54.). „Auf der anderen Seite hat der Schiedsrichter zwei mögliche Elfmeter nicht für uns gepfiffen. Er hat auch so einige fragwürdige Entscheidungen getroffen“, so Beierkuhnlein. Peter Rauch verkürzte postwendend auf 2:3 (55.), weshalb sein Trainer lobte: „Wir haben gut gekämpft“.

TSV Trudering zieht nach Sieg gegen FC Anzing-Parsdorf mit Spitzenreiter SpVgg 1906 Haidhausen gleich

Der große Einsatz wurde jedoch durch zu viele individuelle Fehler in der Abwehr nicht mit Erfolg gekrönt: „Wir haben hinten leider nicht konsequent genug verteidigt. Das war der entscheidende Faktor, dass wir mehr Fehler als der Gegner gemacht haben und dieser sie auch besser bestraft hat als wir seine Fehler.“

Mit einem Doppelschlag zum 4:2 und 5:2 entschieden Moritz Podleska (62.) und Dominik Boss (65.) die Partie. Rauch verkürzte in der 74. Minute erneut, doch für eine Wende war die Hypothek zu groß. Den Schlusspunkt der torreichen Begegnung markierte Bastian Bornkessel (88.). Trudering zog durch den Sieg mit Haidhausen an der Tabellenspitze gleich, deren Spiel abgesagt wurde. Auf den FC Anzing-Parsdorf wartet mit neun Punkten aus 14 Spielen ein frostiges Jahresende.