Drei Tore nach der Pause sichern Mettmann den Heimsieg

Mettmann feiert einen Heimsieg zum Auftakt – Foto: Peter Teinovic

ASV Mettmann – FC Remscheid 3:0 (0:0). Gute Stimmung herrschte bei der Punktspielpremiere im Sportzentrum Hasseler Straße. Beide Fangruppen gaben sich alle Mühe, ihre Teams anzufeuern. Vor über 150 Besuchern hatten schließlich die Mettmanner völlig verdient das bessere Ende für sich. Aber es war kein leichtes Unterfangen gegen die nach dem Abstieg aus der Landesliga nahezu völlig neuformierten Remscheider.

Der FC witterte Morgenluft, warf seine kämpferischen Qualitäten in die Waagschale und traute sich auch offensiv mehr zu. Gleichwohl ohne wirklich Flurschaden anrichten zu können. Nur beim Freistoß von FC-Kapitän Cengiz Cetin musste sich Keeper Semih Demirhat mächtig strecken (44.). Aufregung gab es bei zwei umstrittenen Szenen. Zunächst nach einem Foul von Halil Günes, als die Remscheider Bank vehement – weil vermeintlich letzter Mann – einen Platzverweis forderte. Drei Minuten darauf (45.) drückte Joshua Sumbunu nach einem Freistoß das Spielgerät über die Linie, der Unparteiische entschied jedoch auf Abseits.

Ein frühes Führungstor hätte dem ASV gut zu Gesicht gestanden. Aber daraus wurde nichts, weil der einen Gegenspieler geschickt ausspielende Umut Demir knapp vorbeischoss (7.) und Maximilian Eisenbach später (18.) mit einem fulminanten Direktschuss nur die Lattenunterkante traf. In dieser Phase gingen die Einheimischen noch konzentriert zur Sache, verloren aber in der Folge ohne Not ihre spielerische Linie. Hinzu kamen einige Flüchtigkeitsfehler.

Vergebener Elfer schockt Mettmann nicht

Bis zur Pause in Teilen ein flottes Spiel – inklusive zahlreicher Abspielfehler. Nach dem Abpfiff blickte Khalid Channig auf die ersten 45 Minuten zurück: „Nach der guten Anfangsviertelstunde wurde es irgendwie zäh. Wir hatten mehr Ballbesitz, aber keine Ideen und auch zu wenig Tempo, um die massierte gegnerische Deckung zu knacken. Das habe ich den Jungs dann auch in der Halbzeit deutlich gesagt.“ Der ASV-Chefcoach ergänzte: „Nach der Pause wurde es besser, wir gingen energischer in die Zweikämpfe, steigerten uns auch spielerisch. Spätestens mit dem 2:0 war die Partie dann gelaufen und dem Gegner, der sich bis dahin gut verkaufte, der Stecker gezogen.“

Tatsächlich kamen die Mettmanner engagiert aus der Halbzeitpause, wollten das Spiel endlich in die richtige Richtung lenken. Umut Demir verfehlte noch das gegnerische Tor (53.), bevor, nach Ballgewinn von Merveil Tekadiomona im Mittelfeld, Ilyas Elkhattabi mit einem Zuspiel von der Grundlinie die durch Khalid Al-Bazaz erzielte Führung (57.) einleitete. Die musste Joshua Sumbunu eigentlich ausbauen, doch der beförderte den an Elkhattabi verursachten Foulelfmeter (65.) in die zweite Etage. Diesen Rückschlag steckte die Channig-Elf indes gut weg. Remscheid verpasste durch Resit Cetin noch die Ausgleichschance (65.), ehe David Tshala mit einer Hereingabe von der rechten Seite „Teka“ Tekadiomona in Schussposition brachte. 2:0 nach 66 Minuten und die Vorentscheidung, weil den Gästen in der Folge die Überzeugung fehlte.

Der ASV verpasste zwar noch zwei, drei Möglichkeiten, setzte aber durch den von Ilyas Elkhattabi angespielten Joshua Sumbunu (90.), der seinen Patzer beim Elfer damit wettmachte, noch einen drauf. „Wir sind lange vergeblich angerannt, haben aber die Ruhe behalten und am Ende die Chancen doch noch genutzt“, bilanzierte der Sportliche Leiter Imad Omairat.

ASV Mettmann: Demirhat – Campitiello, Ju. Erkens, Günes (90. Dorrough), Wahed Omar (37. Elkhattabi), Tshala (90. Omairatte), Eisenbach, Sumbunu, Tekadiomona, Demir, Al-Bazaz.