Ligabericht
lanis-Lorenzo Danca (r.) vom VfB Aßlar II setzt sich hier zwar gegen Robert Schmidt vom SC Waldgirmes III durch und trifft zudem zum zwischenzeitlichen 1:0, muss sich mit seinem Team in der Fußball-B-Liga am Ende aber klar mit 1:6 geschlagen geben. © Isabel Althof
Drei Tore ins Glück: Blau-Weiß Wetzlar feiert ersten Sieg

Teaser KLB WETZLAR: +++ Blau-Weiß Wetzlar ist in der Fußball-B-Liga keine Nullnummer mehr – darf von den drei Punkten gegen den FC Burgsolms III aber nur zwei behalten. Aus den Top Fünf patzt nur Spartak +++

Wetzlar. Blau-Weiß Wetzlar hat in der Fußball-B-Liga mit einem 3:0-Sieg im Kellerduell gegen den FC Burgsolms III die ersten Punkte der Saison gesammelt. An der Spitze fanden Tabellenführer SG Nauborn/Laufdorf (2:0 bei Ehringshausen/Dillheim II) und Waldgirmes III (6:1 gegen Aßlar II) zurück in die Spur – während Spartak Wetzlar beim 3:3 gegen die SG Oberbiel II unerwartet Federn ließ. Oben dran bleiben Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (3:2 bei Naunheim/Niedergirmes II) und A-Liga Absteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen II (4:0 in Altenkirchen), die ihre Siegesserie fortsetzten.

