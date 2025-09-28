Drei Tore ins Glück: Blau-Weiß Wetzlar feiert ersten Sieg

Wetzlar. Blau-Weiß Wetzlar hat in der Fußball-B-Liga mit einem 3:0-Sieg im Kellerduell gegen den FC Burgsolms III die ersten Punkte der Saison gesammelt. An der Spitze fanden Tabellenführer SG Nauborn/Laufdorf (2:0 bei Ehringshausen/Dillheim II) und Waldgirmes III (6:1 gegen Aßlar II) zurück in die Spur – während Spartak Wetzlar beim 3:3 gegen die SG Oberbiel II unerwartet Federn ließ. Oben dran bleiben Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (3:2 bei Naunheim/Niedergirmes II) und A-Liga Absteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen II (4:0 in Altenkirchen), die ihre Siegesserie fortsetzten.