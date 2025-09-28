Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Drei Tore ins Glück: Blau-Weiß Wetzlar feiert ersten Sieg
Teaser KLB WETZLAR: +++ Blau-Weiß Wetzlar ist in der Fußball-B-Liga keine Nullnummer mehr – darf von den drei Punkten gegen den FC Burgsolms III aber nur zwei behalten. Aus den Top Fünf patzt nur Spartak +++
Wetzlar. Blau-Weiß Wetzlar hat in der Fußball-B-Liga mit einem 3:0-Sieg im Kellerduell gegen den FC Burgsolms III die ersten Punkte der Saison gesammelt. An der Spitze fanden Tabellenführer SG Nauborn/Laufdorf (2:0 bei Ehringshausen/Dillheim II) und Waldgirmes III (6:1 gegen Aßlar II) zurück in die Spur – während Spartak Wetzlar beim 3:3 gegen die SG Oberbiel II unerwartet Federn ließ. Oben dran bleiben Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (3:2 bei Naunheim/Niedergirmes II) und A-Liga Absteiger SC Münchholzhausen/Dutenhofen II (4:0 in Altenkirchen), die ihre Siegesserie fortsetzten.