Drei Tore in sechs Minuten - Bittere Pille für Aschendorf-Reserve

Die Gäste starteten gut ins Spiel und zeigten sich vom Tabellenführer, der letzte Woche sein erstes Spiel beim SV Langen verloren hatte, nicht gefürchtet. Zur Halbzeit stand es 2:2: Ein perfektes Spiegelbild der Partie, die danach noch spannender wurde. Christopher Prein schob den Ball mustergültig über den erfahrenen Aschendorfer Torhüter Andreas Feldhaus, doch nur wenige Augenblicke später war es Dominik Hentschel, der das erste von zwei Toren erzielte. Obwohl die Heimmannschaft zuvor einige Fehler machte, gelang ihm dennoch den Ausgleich. Philipp Daron erzielte das zweite Tor für die Gastgeber, doch es reichte nicht, denn Hentschel traf erneut.

Die zweite Halbzeit war ein wahres Erlebnis. Zunächst vor allem für die Gästefans, die vom 40-jährigen Peter Landel, der vom Bezirksligisten Concordia Ihrhove zurückgekehrt war, beeindruckt waren, denn er traf zum 2:3. Die Heimmannschaft schien etwas ruhiger geworden zu sein und musste dafür einen hohen Preis zahlen. Danach war es natürlich die SG, die voll in die Offensive ging, doch Torhüter Feldhaus, der im Dezember ebenfalls 40 Jahre alt wird, zeigte ein fantastisches Spiel und bewies, dass er es wirklich verdient hat, in der ersten Mannschaft zu stehen. Er parierte sehr viele Torschüsse und hätte sich beinahe eine Statue verdient.