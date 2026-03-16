Drei Tore in fünf Minuten - Vechta gewinnt Derby gegen Mühlen

Mühlens Trainer Andreas Hinrichs sprach nach dem Spiel von schwierigen Tagen für seine Mannschaft. „ Der Last-Minute-Ausgleich gegen Firrel tat schon extrem weh und heute die Niederlage dann natürlich auch nochmal.“

Bis zur Pause entwickelte sich eine intensive Partie ohne viele klare Torchancen. „Es gibt Halbchancen auf beiden Seiten und ich glaube, das Unentschieden zur Halbzeit ist dann folgerichtig. Eine sehr kampfbetonte, intensive Partie ohne die ganz großen spielerischen Highlights.“ so Hinrichs Fazit zur Halbzeitpause.

Dabei startete Mühlen ordentlich in die Begegnung. „Wir kommen eigentlich ganz ordentlich rein, sind druckvoll und von Anfang an tonangebend. Wir haben in der ersten Viertelstunde noch einige Halbchancen, die wir aber nicht nutzen.“ In der Folge fand Vechta jedoch besser ins Spiel. „Vechta ist wirklich sehr zweikampfstark, sehr präsent. Wir hingegen haben einige Stockfehler drin, kommen spielerisch nicht so ins letzte Drittel, wie wir das eigentlich von uns gewohnt sind.“

Vechta dreht in Schlussviertelstunde auf

Nach dem Seitenwechsel hatte Mühlen zunächst seine stärkste Phase. „Wir kommen dann wieder sehr gut aus der Halbzeit raus und spielen unsere beste Phase im Spiel mit richtig guten Chancen.“ Die größte Gelegenheit vergab Benjamin Willenbrink, der den Innenpfosten traf. "Den haben wir schon drin gesehen, doch der Ball sprang unglücklich wieder raus.“

Das Spiel blieb danach offen, ehe ein Strafstoß die Partie zugunsten Vechta lenkte. Lovro Sindik verwandelte in der 78. Minute zum 1:0 für Vechta. „ Dann gehen wir in den Rückstand und in der Folge verlieren wir ein bisschen unseren Kopf.“

Nur wenige Minuten später erhöhte Flemming Sager mit einem Doppelpack auf 3:0 (81., 83.). Hinrichs ärgerte sich über die Schlussphase. „Wir bekommen innerhalb von fünf Minuten drei Gegentore. Das darf natürlich auch nicht passieren.“

Für Vechta kommt der Derbysieg enorm wichtig. Zwar bleibt man in der Tabelle auf dem 15. Platz, doch so ein Sieg kann im weiteren Verlauf Kräfte freisetzen. Mühlen hingegen bleibt zwar auf Platz eins, da Papenburg patzte, doch im Titelrennen ist es ein herber Rückschlag.

Am Ende gratulierte der Mühlener Trainer dem Gegner zum Sieg. „Für heute Glückwunsch an Vechta, gar keine Frage.“ Gleichzeitig richtete er den Blick nach vorne: „Für uns gilt es dann nächste Woche eine gute Trainingswoche zu haben und dann weiter anzugreifen.“

Nun kommt es zum Topspiel gegen Eintracht Nordhorn.