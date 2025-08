Drei Tore in fünf Minuten: Moosinning dreht Partie gegen Fatih Ingolstadt

Gegen den FC Fatih Ingolstadt geriet der FC Moosinning zunächst in Rückstand. Innerhalb von fünf Minuten drehte sich allerdings die Partie.

Lange Gesichter gab es bereits bei der Nachricht, dass auf dem beengten Kunstrasen gespielt wird. Moosinnings Trainerteam musste zudem sein erfolgreiches Team aus dem Garching-Spiel auf vier Positionen ändern. Und so rückten Paul Reiser, Marco Esposito, Tim Schmolmann und Chris Häusler für Aaron Siegl, Stefan Haas, Maxi Völke und Felix Meier in die Startelf.

Dennoch dominierte der FCM anfangs. David Kamm scheiterte frei an Keeper Ömer Ilgen (8.), zwei Minuten später blieb Maxi Siebald nach einer flach gespielten Ecke mit seinem Schuss an einem Abwehrbein hängen, und erneut Kamm setzte eine Flanke von Aziz Abdane frei vor dem Kasten links vorbei (12.). Eine weitere Hereingabe von Abdane ließ Kamm liegen, danach fuchste sich der Gastgeber immer mehr in die Partie, das Moosinninger Spiel hingegen wurde immer zerfahrener.