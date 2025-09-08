Drei Tore in fünf Minuten – Hallbergmoos mit wilder Schlussphase

Hallbergmoos – Der Saisonstart des VfB Hallbergmoos war wechselhaft wie das Wetter. Die neuen Trainer um Andreas Giglberger betonten, dass der Weg zur Konstanz ein Prozess sei. Mit dem 5:1 (2:0) beim TSV Kastl setzte das Team nun wieder ein dickes Ausrufezeichen. Vier Siege in den jüngsten fünf Landesliga-Partien zeigen, dass sich der VfB auf dem richtigen Weg befindet.

Fußballspiele in Kastl sind immer schwierig. Aber diesmal war der VfB Hallbergmoos ein, zwei Nummern zu groß: Die Gäste dominierten die Partie, hatten fünf verschiedene Torschützen – und gefühlt konnten die Trainer an diesem Tag nichts falsch machen.

Stürmer Valentin Bamberger bestätigte seine starke Form mit einem Treffer, der auch noch wunderbar herausgespielt war (18.). Später sollten dann mit Duje Vukman und Julian Kristo noch zwei Joker einnetzen, wobei alle Einwechselspieler viel Energie auf den Platz brachten. In der ersten Hälfte erhöhte aber erst einmal Tobias Krause mit einem Kracher aus spitzem Winkel (32.). Zur Pause war der einzige Schönheitsfehler, dass der VfB nicht schon das dritte oder vierte Tor gemacht hat.

Kastl ist schließlich immer für Spektakel gut – und nach dem 1:2 von Sebastian Spinner (58.) spürte man beim TSV die Lust, die Partie noch zu drehen. Die nur noch knappe Führung der Hallberger hatte dann auch bis zur 85. Minute Bestand in einem Spiel, das tatsächlich hätte kippen können.

Hundertmark bleibt gewohnter Rückhalt

VfB-Torwart David Hundertmark musste einen schweren Ball parieren, darüber hinaus gab es noch ein paar im Ansatz gefährliche Szenen. Aber auch in dieser Phase hatte Hallbergmoos ein Chancenplus und war dem 3:1 näher als der TSV dem Ausgleich.

Ein gewiss glücklicher Moment für den VfB war, als der Keeper des Heimteams beim 3:1 von Moritz Sassmann gründlich danebenlangte (85.). Danach folgten die Minuten, in denen der VfB nach Herzenslust konterte und Kastl zerlegte.

In der Schlussphase wird es nochmal interessant

Und es waren die Momente der Einwechselspieler: Yannick Sassmann bereitete das 3:1 vor, das vierte Tor (87.) war eine Co-Produktion zweier Joker (Arian Kurmehaj auf Vukman) – und Treffer Nummer fünf erzielte der lange verletzte Julian Kristo (90.+2). Der eingewechselte Johannes Petschner hatte keine Torbeteiligung, weil er weiter hinten spielt.

Coach Giglberger war maximal stolz auf seine Mannschaft und betonte, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gehe. Er hatte in Kastl viel von dem gesehen, was er sehen will: „Fehler vermeiden, Zweikämpfe gewinnen und einfach Fußball spielen.“