Drei Tore in elf Minuten – "Unfassbar, dass du so ein Spiel verlierst" SV Türkspor Bad Oldesloe gewinnt wichtiges Kellerduell gegen Todesfelde II von ck · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat im direkten Duell mit SV Todesfelde II einen wichtigen 3:1-Erfolg eingefahren und sich damit etwas Luft im unteren Tabellenbereich verschafft. Nach einer ausgeglichenen und chancenreichen ersten Hälfte entschieden die Gastgeber die Partie mit einem starken Auftritt nach der Pause.

Zunächst entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. Aus Sicht der Gäste hätte die Begegnung bereits früh eine andere Richtung nehmen können. Trainer Sebastian Fojcik erklärte: „In der ersten Halbzeit drei, vier hundertprozentige Chancen nicht genutzt. Kurz vor der Halbzeit gute Chance verhindert durch den Torwart bei uns, sodass es zur Halbzeit aus meiner Sicht 3:1 für uns stehen muss. Minimum.“ Auch auf Seiten von Türkspor blieb die Chancenverwertung zunächst ein Problem. Der Plan, etwas kontrollierter zu agieren, ging nicht vollständig auf. Vorsitzender Gökhan Akdemir sagte: „In der ersten Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, etwas zurückhaltender zu agieren und Todesfelde das Spiel zu überlassen. Das ist allerdings nicht ganz so aufgegangen, weil wir dennoch gefühlt 80 Prozent Ballbesitz hatten, ohne daraus wirklich zwingend zu werden.“

Türkspor dreht nach der Pause auf Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel deutlich. Türkspor setzte den Gegner früher unter Druck und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. „In der zweiten Halbzeit ist unser Matchplan dann deutlich besser aufgegangen. Wir hatten uns vorgenommen, Todesfelde in der eigenen Hälfte nicht mehr viel Raum zu lassen. Genau daraus sind dann auch unsere Tore entstanden.“ Binnen elf Minuten entschieden die Gastgeber die Partie: Veysel Kara traf in der 48. Minute zur Führung, Nichita Cremenciutchii erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0, ehe Kamel Ejleh in der 59. Minute das 3:0 nachlegte.