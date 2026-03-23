Drei Tore in elf Minuten – "Unfassbar, dass du so ein Spiel verlierst"

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat im direkten Duell mit SV Todesfelde II einen wichtigen 3:1-Erfolg eingefahren und sich damit etwas Luft im unteren Tabellenbereich verschafft. Nach einer ausgeglichenen und chancenreichen ersten Hälfte entschieden die Gastgeber die Partie mit einem starken Auftritt nach der Pause.
Zunächst entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams ihre Möglichkeiten hatten. Aus Sicht der Gäste hätte die Begegnung bereits früh eine andere Richtung nehmen können. Trainer Sebastian Fojcik erklärte: „In der ersten Halbzeit drei, vier hundertprozentige Chancen nicht genutzt. Kurz vor der Halbzeit gute Chance verhindert durch den Torwart bei uns, sodass es zur Halbzeit aus meiner Sicht 3:1 für uns stehen muss. Minimum.“
Auch auf Seiten von Türkspor blieb die Chancenverwertung zunächst ein Problem. Der Plan, etwas kontrollierter zu agieren, ging nicht vollständig auf. Vorsitzender Gökhan Akdemir sagte: „In der ersten Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, etwas zurückhaltender zu agieren und Todesfelde das Spiel zu überlassen. Das ist allerdings nicht ganz so aufgegangen, weil wir dennoch gefühlt 80 Prozent Ballbesitz hatten, ohne daraus wirklich zwingend zu werden.“
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel deutlich. Türkspor setzte den Gegner früher unter Druck und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. „In der zweiten Halbzeit ist unser Matchplan dann deutlich besser aufgegangen. Wir hatten uns vorgenommen, Todesfelde in der eigenen Hälfte nicht mehr viel Raum zu lassen. Genau daraus sind dann auch unsere Tore entstanden.“
Binnen elf Minuten entschieden die Gastgeber die Partie: Veysel Kara traf in der 48. Minute zur Führung, Nichita Cremenciutchii erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0, ehe Kamel Ejleh in der 59. Minute das 3:0 nachlegte.
Für Todesfelde war die Partie damit praktisch entschieden – auch, weil die eigenen Chancen zuvor ungenutzt geblieben waren. „Du lädst den Gegner ein durch einfachste Fehler, Tore zu machen aus dem Nichts heraus, sodass du dann schnell zurückliegst und kannst dann nicht mehr zurückkommen,“ so Fojcik. "Bittere Niederlage. Eigentlich unfassbar, dass du so ein Spiel verlierst."
Der späte Treffer zum 3:1 durch Mohammad Samim Raji in der 90. Minute hatte nur noch statistischen Wert. Akdemir ordnete die Szene ein: „Der Treffer zum 3:1 fiel am Ende eher aus einer Unachtsamkeit heraus.“ Insgesamt bewertete er den Sieg als verdient: „Der Sieg war insgesamt verdient, weil wir mit viel Druck nach vorne gespielt und den Gegner früh unter Druck gesetzt haben.“ Gleichzeitig blieb die Einordnung nüchtern: „Es war sicher kein hochklassiges Spiel, aber für uns war es ein ganz wichtiges Sechs-Punkte-Spiel, um uns im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen.“
Mit nun 25 Punkten verbessert sich Türkspor auf Rang zehn. Todesfelde II bleibt bei 21 Zählern und rutscht weiter in die gefährdete Tabellenregion ab.
SV Türkspor Bad Oldesloe – SV Todesfelde II 3:1
SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Luca Störmer, Kubilay Büyükdemir, Kamel Ejleh (81. Erijon Luma), Bejte Rama (65. Hokir Busali), Arda Kati (36. Nichita Cremenciutchii), Veysel Kara, Jonas Borrek, Arber Selimi, Arbnor Mustafa (77. Rumen Zlatinov Nikolov), Abdullah Besli - Trainer: Patrick Matysik
SV Todesfelde II: Jan Malte Skubowius, Johannes Willebrand, Benny Soares, Reik Ole Steffens, Lasse Schwiemann (81. Mohammad Samim Raji), Elias Jung (69. Dennis Studt), Paul Rieseler, Jannis Gliem (69. Yannick Phil Hagemann), Sam Alparslan Puranaci, Cornel Josef Barlikowski (81. Junis Birgül), Jakob Friedrichs - Trainer: Sebastian Fojcik
Schiedsrichter: Steffen Brandt - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Veysel Kara (48.), 2:0 Nichita Cremenciutchii (51.), 3:0 Kamel Ejleh (59.), 3:1 Mohammad Samim Raji (90.)