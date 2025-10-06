Drei Tore in der Nachspielzeit: Wilder 8-Tore-Kampf in Senden-Ay

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller hatte es in sich: Spitzenreiter SG Öpfingen siegte erneut souverän gegen den FC Burlafingen, während die SGM Senden-Ay und SW Donau in einem wilden 5:3-Spektakel die Zuschauer begeisterten. In Offenhausen endete das emotionale Topspiel gegen Türkgücü Ulm nach drei Platzverweisen 3:3. Der FV Asch-Sonderbuch bleibt durch ein 2:1 gegen Hüttisheim erster Verfolger, während Westerheim in Blaustein seine Aufwärtstendenz bestätigte.

Der TSV Langenau setzte sich in einem intensiven Aufsteigerduell knapp mit 2:1 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen durch. Nach der frühen Gästeführung durch Alexander Seidel (13.) schlug Ozan Aras (17.) prompt zurück, ehe Florian Ufschlag (44.) das Spiel noch vor der Pause drehte. In einer kampfbetonten zweiten Hälfte verteidigten die Gastgeber die Führung mit viel Einsatz und Leidenschaft. Langenau schiebt sich mit 12 Punkten ins gesicherte Mittelfeld, während Kettershausen-Bebenhausen mit sechs Zählern auf einem Abstiegsplatz verharrt.

Ein später Elfmeter rettete dem SV Jungingen gegen die TSG Ehingen ein 1:1-Unentschieden. Mario Carriero brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung, doch Jungingen kämpfte sich über 90 Minuten in die Partie. In der zehnten Minute der Nachspielzeit traf Jannik Wiener per Foulelfmeter zum umjubelten Ausgleich. Beide Teams bleiben damit punktgleich (je 9 Zähler) im unteren Mittelfeld – der erhoffte Befreiungsschlag blieb für beide Seiten aus.

Ein dramatisches Spitzenspiel endete zwischen dem SV Offenhausen und Türkgücü Ulm 3:3 – inklusive dreier Gelb-Roter Karten. Die Gäste legten durch Adel Ajkunic (5.) und Nole Stanic (19.) vor, ehe Jasmin Busatlic (45., 48.) den Rückstand ausglich. Nach der erneuten Führung durch Miguel Angelo Malheiro Araujo (58.) rettete Filip Sapina (65.) Offenhausen einen Punkt. Zwischenzeitlich mussten Edemir Dzanic (45./Offenhausen), Melis Hodzic (45./Türkgücü Ulm) und Hakan Agit Güngör (51./Offenhausen) mit Gelb-Rot vom Feld. Offenhausen bleibt mit 16 Punkten Fünfter, Türkgücü (17 Zähler) Vierter – beide mit Ambitionen auf die Spitze.

Der FV Asch-Sonderbuch hat das Verfolgerduell gegen den FC Hüttisheim mit 2:1 gewonnen. Früh stellte Lars Folcz (4.) die Weichen, ehe Marco Wörz (30.) auf 2:0 erhöhte. Nach dem Anschluss durch Daniel Krug (61.) wurde es noch einmal eng, doch Asch-Sonderbuch brachte die Führung über die Zeit. Der Tabellenzweite festigt mit 18 Punkten seine Position, während Hüttisheim (11 Zähler) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verliert.

Ein Torrausch in Senden: Die SGM Senden-Ay gewann ein spektakuläres Spiel gegen SW Donau mit 5:3. Anton Hartok (14.), ein Eigentor (23.) und Mikail Öztürk (58.) sorgten für eine scheinbar klare Führung, doch Lukas Ottenbreit (66.), Markus Ottenbreit (77.) und erneut Lukas Ottenbreit (90.+2) brachten Donau zurück. In einer wilden Schlussphase traf Öztürk (90., 90.+5) doppelt und machte seinen Dreierpack perfekt. Senden-Ay klettert damit mit nun sechs Punkten aus der Abstiegszone, während SW Donau punktgleich bleibt, aber wegen der schlechteren Tordifferenz hinterherläuft.

Die SGM Aufheim Holzschwang und der SV Eggingen trennten sich nach einer intensiven Partie 3:3. Kai Reinert (9.) und Leon Dietz (11.) sorgten früh für klare Verhältnisse, doch Marco Brumeisl (45.+1) und Jonas Kugler (57.) brachten Eggingen zurück. Jan Krumpschmid (63.) stellte wieder auf 3:2, ehe Stefan Stanger (90.+3) in letzter Sekunde für Eggingen ausglich. Beide Teams verpassen den Sprung auf Rang zwei, bleiben aber mit 17 bzw. 7 Punkten in ihren Tabellenregionen stabil.

Spitzenreiter SG Öpfingen bleibt das Maß aller Dinge und setzte sich gegen den FC Burlafingen mit 2:0 durch. Jonas Herde traf gleich in der 1. Minute und legte in der Nachspielzeit (90.+9) nach. Die Gastgeber überzeugten mit Effizienz und Disziplin, während Burlafingen kaum Akzente setzen konnte. Öpfingen führt mit 22 Punkten weiter souverän die Tabelle an, Burlafingen (7 Punkte) bleibt im unteren Drittel gefangen.

_________________________________________________________________________________________________