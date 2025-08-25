Drei Tore in 20 Minuten: Inhauser Moos siegt nach 2-0-Rückstand"

*Doppelte Führung reicht nicht: Türkspor Allach unterliegt 2-3*

Bei sommerlichen Temperaturen und vor 100 Zuschauern begann das Spiel gegen Inhauser Moos sehr schnell. Beide Teams hatten keine Berührungsängste und tasteten sich heran. Ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Hausherren ein bisschen mehr wollten. Mittig schnappt sich Shalom Y den Ball, setzt sich gegen zwei durch, legt ab für Enesi, der nicht lange fackelt und ins lange Eck schießt: 1-0! Ein Tor für die Galerie in der 9. Spielminute. Kurze Zeit später setzt sich Emre A über rechts durch, in Zusammenarbeit mit Ahmet D kommt der Ball zu Sadik K, der sich mit einem Haken von seinem Gegenspieler trennt und ins lange Eck zum 2-0 erhöht (26. Minute). Ein Traumtor! Eine Unachtsamkeit der gesamten Abwehrreihe bei einem Eckstoß ermöglicht Maximilian Rabl den Anschlusstreffer zum 2-1 (Laut Seyfi, Trainer von Türkspor Allach, war das der Knackpunkt). Kurz nach der 2-0-Führung haben wir 15 Minuten verpennt, sagt Seyfi. Genau das passierte dann auch in der 34. Spielminute, als die Gäste aus Inhauser Moos mit Benjamin Jantzen zum 2-2 ausglichen. Und kurz vor der Halbzeitpause fiel das 2-3 durch Jonas Radlhammer. Dieses Tor konnte der Coach der Hausherren, Seyfi, nur noch abseits des Platzes ansehen, weil er bereits mit Rot vom Platz geschickt wurde. Dazu wollte sich Seyfi nicht äußern. Die zweite Halbzeit begann für beide Teams gut, beide hatten ihre Chancen, aber es blieb ruhig, bis Türkspor Allach-Keeper Ümit Ayar in der 55. Minute nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Von nun an war Allach zu zehnt auf dem Platz und ohne Coach an der Seitenlinie. Mesut Cabuk übernahm. Die Hausherren hatten sich aber nach der roten Karte nochmal zusammengerauft und sich die eine oder andere hochkarätige Chance erspielt, leider fehlte das bisschen Glück. Inhauser Moos hatte natürlich auch mehr Platz und kam auf die eine oder andere Torchance, aber es blieb beim 2-3-Endergebnis. Auffälligster Akteur: Mahansou N.