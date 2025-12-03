Drei Tore im Top-Spiel: Jaser Nasif ist Spieler der Woche

Jaser Nasif, Stürmer vom SV Adler, ist FuPa Berlins Spieler der Woche – und spricht über seinen spektakulären Auftritt, Aufstiegsziele, Loyalität, Karrierewege und warum Real Madrid für ihn mehr ist als ein Klub. Beim 5:2-Auswärtssieg des SV Adler gegen SW Spandau trifft Jaser Nasif dreifach und führt den Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 3 damit zum nächsten Schritt im Aufstiegsrennen. Trotz zwei Spielen weniger steht Adler punktgleich mit Verfolger BSV Dersim II um Ex-Profi Max Kruse an der Spitze. Im Gespräch mit FuPa Berlin zeigt Nasif: Er ist nicht nur Torjäger, sondern auch Visionär

Jaser Nasif: Klar, Flutlichtabend. Giftiges Spiel, ein heißes Hin und Her. Ich habe gespürt: Hier muss was passieren. Dann habe ich in den letzten Minuten den Ball ins Dreier-Eck geknallt und den Balotelli gemacht – bei einem Stand von 3:3 – und meinen Viererpack vollgemacht.

FuPa Berlin: Glaubt ihr an den Aufstieg?

Nasif: Aufstieg? Mir geht’s hier um mehr … und nicht um Bezirksliga, Landesliga oder Berlin-Liga. Ich denke, damit hat sich die Frage von selbst beantwortet.

FuPa Berlin: Warum spielst du beim SV Adler?

Nasif: Warum ich bei Adler spiele? Ich brenne für den Platz und bin nicht der Freund davon, oben anzufangen. Ich bin der Freund von unten bis ganz nach oben – so ähnlich wie von Bordstein bis zur Skyline.

FuPa Berlin: Bei welchem Verein – außer Hertha und Union – würdest du gerne spielen?

Nasif: Ehrlich gesagt hatte ich die Möglichkeit, sehr weit oben zu spielen. In der Jugend gab es Angebote von Junioren-Bundesligisten. Aber meine Familie führt ein großes Unternehmen in Berlin – da hat es sich mehr gelohnt, meine Zeit und Hoffnung dort hineinzustecken statt in den Fußball. Jetzt habe ich wieder Luft zum Atmen, fange bei 0 an. Und ob ich 26 bin? Egal. Erfolg und Sport kennen keine Grenzen.

FuPa Berlin: Du kommst auf vielen Plätzen rum – welchen Spieler aus deiner Liga würdest du sofort holen?

Nasif: Am liebsten – ohne arrogant wirken zu wollen – würde ich elf Mann von mir selbst aufstellen, haha. 😂 Aber ehrlich: Adler ist meine Familie. Wir schaffen das gemeinsam bis ganz nach oben. Wir wollen, dass der SV Adler eine Marke wird im Fußball.

FuPa Berlin: Dein Lieblingsverein ist?

Nasif: Real Madrid! Viele sagen jetzt: Erfolgsfan. Aber ich bin Club Member, und mir geht es darum, dass der Verein das widerspiegelt, was ich mir als Vision vorstelle: Nichts ist unmöglich.

FuPa Berlin: Die Fußballwoche hat nach 102 Jahren ihren Dienst eingestellt. Wie erreicht ein Medium heute die Fans?

Nasif: Ganz einfach. An das Medium-Team: Die Fans müssen nicht erreicht werden. Es gibt nur eine Antwort: Wie sehr willst du den Erfolg?

