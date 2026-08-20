Drei Tore hintereinander: TSV Allershausen schießt SpVgg Kammerberg in fünf Minuten ab

Kammerbergs Ivan Mijatovic will das Leder gegen Simon Raabe und Thomas Ostermaier verteidigen – Foto: Lehmann

Der TSV Allershausen feiert mit dem 3:2-Heimsieg gegen die SpVgg Kammerberg seinen ersten Bezirksliga-Sieg seit 13 Jahren. Am Ende wurde es nochmal knapp.

Es war ein wilder Derby-Ritt, den der TSV Allershausen und die SpVgg Kammerberg den Zuschauern boten. Gejubelt hat am Ende der Aufsteiger, der mit dem 3:2-Heimsieg seinen ersten Bezirksliga-Sieg seit 13 Jahren feierte. Auf der anderen Seite regierte Fassungslosigkeit, denn Kammerberg hatte nach einem fünfminütigen Totalaussetzer beinahe noch Schadensbegrenzung betrieben. Doch die Partie in Allershausen endete mit einer Enttäuschung – so, wie dieser Spieltag für die Spielvereinigung begonnen hatte.

Zu der Verletzung von Kapitän Alexander Nefzger, der länger ausfallen wird, meldeten sich morgens zwei weitere Spieler krankheitsbedingt ab. So standen nur zwölf Feldspieler auf dem Spielberichtsbogen. Und dann verletzte sich auch noch nach einer Minute Johannes Petschner. Er musste mit Verdacht auf Jochbeinbruch ins Krankenhaus. „Es ist der Wahnsinn, was gerade bei uns los ist“, sagte Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner.

Allershausen konnte dagegen zuletzt wieder auf Lukas Zainer und Domenik Baller zurückgreifen. Und Letzterer sollte zu einem spielentscheidenden Faktor werden. „Er hat ein Riesenmatch abgeliefert“, kommentierte TSV-Trainer Michael Stiller die Leistung seines Offensivmanns.

Doch zunächst passierte wenig Nennenswertes. Eine Viertelstunde war das Duell ausgeglichen. Dann änderte eine Allershausener Ecke den Spielverlauf entscheidend: Kammerberg versäumte es, den Ball zu klären, Jaleel Kanze drückte ihn über die Linie (15.). Kurz darauf erhöhte Thomas Ostermaier nach einem Angriff über die rechte Seite auf 2:0 (17.). Und nur drei Minuten später zirkelte Baller einen Freistoß sehenswert über die Mauer ins Tor. Innerhalb von fünf Minuten schien das Spiel entschieden. Der Schock saß bei den Gästen, die sich aber fingen – und anschließend die Kontrolle übernahmen. Bis zum Halbzeitpfiff gehörte die Partie den Kammerbergern, es gelang ihnen aber nicht, noch vor der Pause zu verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel hatte Allershausen Möglichkeiten, das Spiel endgültig zu entscheiden. Unter anderem traf Baller die Latte. Doch Kammerberg gab sich nicht geschlagen und verkürzte nach einer Stunde durch Ivan Mijatovic auf 1:3. Während bei den Hausherren die Kräfte nachließen, glaubten die Gäste nun wieder an ihre Chance. Die Angriffe wurden konkreter – und zehn Minuten vor dem Ende gelang Florim Aliji der Anschlusstreffer. Kurz darauf war der Ausgleich möglich, doch der Abschluss von Philipp Beetz klatschte nur an die Latte. Näher kamen die Gäste dem Punkt nicht mehr. Es blieb beim knappen TSV-Sieg in einem Spiel, das längst entschieden schien – und am Ende doch noch einmal auf der Kippe stand.

Allershausen jubelte, Kammerberg trauerte – und auch die Einschätzungen der Trainer gingen weit auseinander. „Ich glaube, wir haben verdient gewonnen“, sagte Stiller. Zgud-Schoeppner sah es anders: „Wir haben fünf Minuten gepennt. 70 Minuten lang waren wir die bessere Mannschaft.“ Für seine Kammerberger ein schwacher Trost.