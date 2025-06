Drei Tore für Deutschlands U17: SpVgg Unterhaching holt Bundesliga-Youngster

Seine Qualitäten stellte Negele ebenfalls im Dress der deutschen U17-Auswahl unter Beweis, wo er in fünf Einsätzen drei Treffer erzielte. In Unterhaching soll nach dem Abstieg aus der 3. Liga nun der nächste Karriereschritt folgen.

Seit 2019 war der aus Ulm stammende Negele im Nachwuchsleistungszentrum der Heidenheimer und bewies dabei seine Torgefährlichkeit: In nur 60 Partien der Junioren-Bundesliga netzte er stolze 28 Mal ein. Diese starken Leistungen brachten ihm schließlich die Nominierungen für Frank Schmidts Bundesliga-Team ein.

Unterhaching setzt auf Heidenheims Negele: „Sein Potenzial ist unbestritten“

„Wir freuen uns, mit Christopher einen technisch versierten, wendigen und dribbelstarken Spieler verpflichtet zu haben. Er hat in der vergangenen Saison den Sprung in den Profikader des 1. FC Heidenheim geschafft, konnte sich dort jedoch noch nicht durchsetzen. Sein großes Potenzial ist aber unbestritten. Mit seiner individuellen Qualität wird er eine echte Bereicherung für unser Offensivspiel sein“, sagt Präsident Manfred Schwabl zur Neuverpflichtung.

Der Vertrag Negeles in Unterhaching läuft bis 2027. Dort soll er künftig wird mit der Nummer 7 auf dem Rücken spielen. Der Marktwert Negeles beträgt zu seinem Wechsel 250.000 Euro, was Negele hinter Konstantin Heide zum zweitwertvollsten Spieler in Hachings Regionalliga-Kader macht. Nach Erion Avdija von 1860 München ist Negele Neuzugang Nummer zwei. (Quelle: transfermarkt.de, Stand: 26. Juni)