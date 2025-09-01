Drei-Tore-Führung fast verspielt! Eiter rettet den ersten Sieg

Der TuS Bersenbrück hat den ersten Saisonsieg in der Oberliga Niedersachsen eingefahren – und das auf denkbar dramatische Weise. Beim 4:3-Auswärtserfolg bei der U23 von Eintracht Braunschweig gab die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann eine komfortable 3:0-Führung aus der Hand, ehe Kapitän Nicolas Eiter in der Schlussminute doch noch den umjubelten Siegtreffer erzielte.
Der TuS begann konzentriert und zielstrebig. Bereits in der 4. Minute brachte Eiter seine Farben nach einem Standard in Führung. Simon James erhöhte in der 16. Minute nach starkem Spielzug auf 2:0, und wenig später sorgte ein Eigentor von Braunschweigs Ole Matthias (25.) sogar für den 3:0-Pausenstand. Die Gäste wirkten stabil, kontrollierten das Spiel über weite Strecken – und schienen das Geschehen früh entschieden zu haben.
Zittern in der Schlussphase – Braunschweig kommt zurück
Was folgte, war ein Warnschuss für die kommenden Aufgaben: Mit dem Anschlusstreffer von Andrej Schlothauer (66.) kam Leben in die Partie. Spätestens nach Marcel Reims 2:3 (81.) wackelte die Defensive des TuS deutlich. Der zwischenzeitlich sichere Sieg war plötzlich in Gefahr – und tatsächlich gelang Basim El-Haj fünf Minuten vor Schluss der Ausgleich zum 3:3.
Doch Bersenbrück reagierte. In der 89. Minute übernahm erneut Nicolas Eiter Verantwortung und verwandelte einen abgefälschten Ball aus kurzer Distanz zum 4:3-Endstand – der Rest war kollektives Durchatmen.
Erste drei Punkte – aber noch viel Arbeit
Mit dem Erfolg verlässt der TuS vorerst die gefährliche Tabellenzone und steht nun mit vier Punkten aus vier Spielen auf Rang elf. Klar ist: Die erste Halbzeit zeigte das spielerische Potenzial der Mannschaft, die letzten 25 Minuten jedoch auch die anhaltende Instabilität in der Defensive.
Am Freitag geht es mit einem Heimspiel gegen den Lüneburger SK Hansa weiter – dann soll der Schwung aus dem ersten Saisonsieg mitgenommen und der erste Heimsieg nachgelegt werden. Fest steht: Der TuS lebt – und er kann Drama.
Eintracht Braunschweig II – TuS Bersenbrück 3:4
Eintracht Braunschweig II: Leon Herdes, Maxim Root (63. Marcel Reim), Jakob Benstead (76. Ömer Sever), Andrej Schlothauer, Ole Matthias (46. Leonard Laatsch), Gunnar Niemann, Robin Placinta, Basim El-Haj, Jona Renner (82. Mason Grumbach), Hugo Luis Afonso, Kacper Szczerba (63. Ricardo Wagner) - Trainer: Fabian Adelmann
TuS Bersenbrück: Max-Niklas Milde, Nicolas Eiter, Patrick Greten, Patrick Siemer, Fyn Luca Ebeling, Moritz Waldow (85. Santiago Aloi), Nick Claushallmann (63. Saikouba Manneh), Mathis Wellmann (63. Connor Rohra), Markus Lührmann, Maik Emmrich (63. Marcos Alvarez), Simon James (46. Julius Kanowski) - Trainer: Andy Steinmann
Schiedsrichter: Marian Hantke (Stelingen) - Zuschauer: 145
Tore: 0:1 Nicolas Eiter (4.), 0:2 Simon James (16.), 0:3 Ole Matthias (25. Eigentor), 1:3 Andrej Schlothauer (66.), 2:3 Marcel Reim (81.), 3:3 Basim El-Haj (85.), 3:4 Nicolas Eiter (89.)