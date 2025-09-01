– Foto: Reinhard Rehkamp

Drei-Tore-Führung fast verspielt! Eiter rettet den ersten Sieg TuS Bersenbrück gewinnt spektakulär mit 4:3 bei Eintracht Braunschweig II

Der TuS Bersenbrück hat den ersten Saisonsieg in der Oberliga Niedersachsen eingefahren – und das auf denkbar dramatische Weise. Beim 4:3-Auswärtserfolg bei der U23 von Eintracht Braunschweig gab die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann eine komfortable 3:0-Führung aus der Hand, ehe Kapitän Nicolas Eiter in der Schlussminute doch noch den umjubelten Siegtreffer erzielte.

Der TuS begann konzentriert und zielstrebig. Bereits in der 4. Minute brachte Eiter seine Farben nach einem Standard in Führung. Simon James erhöhte in der 16. Minute nach starkem Spielzug auf 2:0, und wenig später sorgte ein Eigentor von Braunschweigs Ole Matthias (25.) sogar für den 3:0-Pausenstand. Die Gäste wirkten stabil, kontrollierten das Spiel über weite Strecken – und schienen das Geschehen früh entschieden zu haben. Zittern in der Schlussphase – Braunschweig kommt zurück

Was folgte, war ein Warnschuss für die kommenden Aufgaben: Mit dem Anschlusstreffer von Andrej Schlothauer (66.) kam Leben in die Partie. Spätestens nach Marcel Reims 2:3 (81.) wackelte die Defensive des TuS deutlich. Der zwischenzeitlich sichere Sieg war plötzlich in Gefahr – und tatsächlich gelang Basim El-Haj fünf Minuten vor Schluss der Ausgleich zum 3:3. Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr Eintracht Braunschweig E. Braunsch. II TuS Bersenbrück Bersenbrück 3 4 Abpfiff