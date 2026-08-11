Drei Tore, ein Assist: Burak Dursun ist FuPa-Spieler der Woche

– Foto: PA / FuPa-Grafik

Burak Dursun vom SSC Tübingen ist der FuPa-Spieler der Woche in Württemberg. Beim 6:0-Heimsieg gegen den TSV Hirschau steuerte der Stürmer drei Tore und einen Assist bei. Die Auszeichnung freut ihn, doch für Dursun steht weiterhin der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund. Der SSC Tübingen führt die Tabelle der Bezirksliga Alb an und will um die Meisterschaft und den Aufstieg kämpfen.

Mit der Auszeichnung nicht gerechnet

Die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche kam für Burak Dursun überraschend. Trotz seiner starken Leistung gegen den TSV Hirschau hatte er nicht damit gerechnet. „Vielen Dank. Ehrlich gesagt habe ich damit nicht gerechnet. Natürlich freut man sich, wenn die eigene Leistung wahrgenommen wird, aber für mich steht immer der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund“, sagt er.

Der Mannschaftserfolg als Grundlage

Für Dursun war beim 6:0 vor allem die geschlossene Leistung des SSC Tübingen entscheidend. Die Mannschaft trat von Beginn an konzentriert auf, kämpfte füreinander, gewann viele Bälle und nutzte ihre Chancen konsequent. „Wir sind von Beginn an sehr konzentriert aufgetreten und haben als Team hervorragend gearbeitet. Jeder hat für den anderen gekämpft, wir haben viele Ballgewinne erzielt und unsere Chancen konsequent genutzt. Dass ich dabei drei Tore und einen Assist beisteuern konnte, freut mich natürlich besonders“, so der Torjäger.

Schnelle Kombinationen als Schlüssel

Beim eigenen Torabschluss bevorzugt Dursun eine klare Variante. Besonders viel Freude bereitet ihm, wenn die Mannschaft schnell kombiniert und er im Strafraum mit wenigen Kontakten zum Abschluss kommt. „Am liebsten nach schnellen Kombinationen und mit wenigen Kontakten im Strafraum. Wenn die Mannschaft sich gut durchspielt und ich den Angriff sauber abschließen kann, macht das für mich am meisten Spaß.“

Der SSC Tübingen als Familie

Seine Verbundenheit mit dem SSC Tübingen geht für Dursun über den Fußball hinaus. Den Zusammenhalt in der Mannschaft, das Vertrauen des Trainerteams und die Unterstützung im Umfeld nennt er als besondere Gründe für seine Verbundenheit mit dem Verein. „Der SSC Tübingen ist für mich mehr als nur ein Fußballverein. Der Zusammenhalt in der Mannschaft, das Vertrauen des Trainerteams und die Unterstützung im gesamten Umfeld sind etwas Besonderes. Man fühlt sich hier einfach wohl und als Teil einer Familie.“

Jeder Mitspieler ist sein Favorit

Einen einzelnen Lieblingsspieler im eigenen Team möchte Dursun nicht nennen. Für ihn macht gerade die Mischung aus unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken und Charakteren die Mannschaft aus. „In unserer Mannschaft ist tatsächlich jeder einzelne Spieler mein Lieblingsspieler. Jeder bringt seine eigenen Fähigkeiten, Stärken und seinen Charakter mit, und genau diese Mischung macht uns als Team so stark. Deshalb möchte ich niemanden besonders hervorheben.“

Ricardo Quaresma als Vorbild

Bei den Profis fällt Dursuns Wahl dagegen auf einen einzelnen Spieler. Ricardo Quaresma war für ihn immer der Lieblingsspieler. Besonders dessen Technik, Kreativität und außergewöhnliche Spielweise haben ihn beeindruckt. „Bei den Profis war Ricardo Quaresma immer mein Lieblingsspieler. Ich habe seine Technik, seine Kreativität und seine außergewöhnliche Art Fußball zu spielen bewundert. Er konnte Spiele mit einer einzigen Aktion entscheiden und hatte einen Spielstil, der einfach Spaß gemacht hat, zuzuschauen.“

Am liebsten im Sturm

Dursun fühlt sich auf der Stürmerposition am wohlsten. Dort sieht er die besten Möglichkeiten, seine Stärken einzubringen, in die Tiefe zu gehen, Chancen zu verwerten und mit Toren zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. „Am meisten fühle ich mich vorne auf der Stürmerposition wohl. Dort kann ich meine Stärken am besten einbringen, viel in die Tiefe gehen, Chancen verwerten und der Mannschaft mit Toren helfen.“

Meisterschaft und Aufstieg als Ziel

Der SSC Tübingen steht aktuell auf dem ersten Tabellenplatz der Bezirksliga Alb. Diese Position möchte die Mannschaft möglichst lange behaupten. Das Ziel für die Saison ist deshalb klar: um die Meisterschaft mitspielen und den Aufstieg schaffen. „Wenn man oben steht, möchte man natürlich so lange wie möglich dort bleiben. Unser Ziel ist es, bis zum Ende der Saison um die Meisterschaft mitzuspielen und den Aufstieg zu schaffen. Dafür müssen wir aber weiter hart arbeiten und von Spiel zu Spiel denken.“

Weiterentwicklung als persönliches Ziel

Auch für seine eigene Entwicklung hat sich Dursun einiges vorgenommen. Er möchte konstanter werden, seine Leistungen weiter verbessern und der Mannschaft mit Toren helfen. Zugleich will er sein Potenzial möglichst vollständig ausschöpfen. „Mittel- und langfristig möchte ich mich als Spieler weiterentwickeln, konstanter werden und der Mannschaft weiterhin mit Toren und guten Leistungen helfen. Außerdem möchte ich das Maximum aus meinem Potenzial herausholen.“

Sport bleibt auch in der Freizeit wichtig

Neben dem Fußball spielt Sport auch in Dursuns Freizeit eine wichtige Rolle. Er geht gerne ins Fitnessstudio, verbringt Zeit mit Freunden und seiner Familie und interessiert sich allgemein für Sport. „Außer Fußball gehe ich gerne ins Fitnessstudio, verbringe Zeit mit Freunden und meiner Familie und interessiere mich allgemein für Sport.“

Anlagenmechaniker als Beruf

Beruflich steht der FuPa-Spieler der Woche mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen. Mit der gleichen Präzision und dem vollen Einsatz, mit dem er die Bälle im gegnerischen Netz versenkt, geht er auch seinem Beruf nach. „Ich arbeite als Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“, erklärt er über seine Arbeit, die ihm den perfekten Ausgleich zur emotionalen Welt des Fußballs bietet.