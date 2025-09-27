Die kleinen Bayern verlieren gegen Würzburg am Wiesn-Heimspieltag. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Drei Tore binnen acht Minuten – FC Bayern II unterliegt den Würzburger Kickers

Trotz der Wiesn ist die Stimmung bei den kleinen Bayern getrübt. Mit der dritten Niederlage in Folge befinden sich die Amateure in einer Krise.

11. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II – FC Würzburger Kickers 1:3 (0:0)

Tabelle: Die kleinen Bayern rangieren nach diesem Spiel auf Platz elf. Die Kickers aus Würzburg schnappen sich den dritten Platz und behalten den Anschluss an die Tabellenspitze.

Anpfiff war um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Der Live-Ticker zum Nachlesen: Heute, 14:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II FC Würzburger Kickers Würz.Kickers 1 3 Abpfiff

Vorbericht: München – Den blitzsauberen Saisonstart von Vincent Kompany konnte Holger Seitz mit seinem Bayern-Nachwuchs nicht kopieren. Nach überzeugenden Leistungen zu Beginn schwächeln die Reserve des FC Bayern immer mehr. Mit den vergangenen beiden Pleiten in Serie ist die Anfangseuphorie verfolgen. Aus Bayern-Sicht kommen die Würzburger Kickers jetzt in einer denkbar ungünstigen Phase – der Drittplatzierte der Liga gilt als absolutes Top-Team.

Die Mannschaft von Marc Reitmaier steht mit 18 Punkten auf Platz drei der Regionalliga Bayern. Die letzte Niederlage der Kickers liegt einen Monat zurück. Seitdem gewannen die Unterfranken gegen Aschaffenburg und Hankofen – gegen die Zweitvertretung von Nürnberg reichte es lediglich für einen Punkt. Trotz der besseren tabellarischen Situation läuft auch bei den Kickers nicht alles rund. Würzburg-Stürmer Tarsis Bonga spielte bereits in der ersten Bundesliga Am vergangenen Spieltag mussten die Würzburger gegen Schwaben Augsburg einen bitteren Punktverlust hinnehmen. Nach einer 3:0-Führung schien der Sieg schon sicher, doch die Augsburger glichen in der 94. Minute dramatisch zum 3:3-Endstand aus. Die Kickers zeigten allerdings auch bei diesem Spiel ihre Torgefährlichkeit. So gelang dem 18-jährigen Cherif Cissé ein Doppelpack binnen 20 Minuten.

Marc Reitmaier steht seit dieser Saison bei den Würzburger Kickers an der Seitenlinie. – Foto: IMAGO/Frank Scheuring