Drei Tore binnen acht Minuten – FC Bayern II unterliegt den Würzburger Kickers

Trotz der Wiesn ist die Stimmung bei den kleinen Bayern getrübt. Mit der dritten Niederlage in Folge befinden sich die Amateure in einer Krise.
München – Den blitzsauberen Saisonstart von Vincent Kompany konnte Holger Seitz mit seinem Bayern-Nachwuchs nicht kopieren. Nach überzeugenden Leistungen zu Beginn schwächeln die Reserve des FC Bayern immer mehr. Mit den vergangenen beiden Pleiten in Serie ist die Anfangseuphorie verfolgen. Aus Bayern-Sicht kommen die Würzburger Kickers jetzt in einer denkbar ungünstigen Phase – der Drittplatzierte der Liga gilt als absolutes Top-Team.
Die Mannschaft von Marc Reitmaier steht mit 18 Punkten auf Platz drei der Regionalliga Bayern. Die letzte Niederlage der Kickers liegt einen Monat zurück. Seitdem gewannen die Unterfranken gegen Aschaffenburg und Hankofen – gegen die Zweitvertretung von Nürnberg reichte es lediglich für einen Punkt. Trotz der besseren tabellarischen Situation läuft auch bei den Kickers nicht alles rund.
Am vergangenen Spieltag mussten die Würzburger gegen Schwaben Augsburg einen bitteren Punktverlust hinnehmen. Nach einer 3:0-Führung schien der Sieg schon sicher, doch die Augsburger glichen in der 94. Minute dramatisch zum 3:3-Endstand aus. Die Kickers zeigten allerdings auch bei diesem Spiel ihre Torgefährlichkeit. So gelang dem 18-jährigen Cherif Cissé ein Doppelpack binnen 20 Minuten.
Tarsis Bonga erzielte das zwischenzeitliche 3:0. Der Stürmer ist definitiv der gefährlichste Spieler von Chefcoach Marc Reitmaier. Bonga spielte bereits in der Bundesliga für den VfL Bochum und in der dritten Liga für den TSV 1860 München. In der bisherigen Spielzeit traf der Neuzugang aus Oberhausen bereits sechsmal in das gegnerische Tor.
Mit Dominik Heintz haben aber auch die Bayern einen Spieler, der immer wieder gefährlich in Erscheinung tritt. Mit acht Toren und zwei Vorlagen führt der 27-Jährige die Torschützenliste der Regionalliga Bayern an. Insbesondere in Kombination mit Guido della Rovere könnte Heintz zum Torerfolg kommen. Der Italiener bereitete in acht Spielen sieben (!) Tore vor und traf sogar selbst zweimal.
Seitz erwartet in Giesing ein schweres Heimspiel. Die Kickers seien „eine erfahrene Mannschaft mit starken Individualisten, die zurecht im oberen Tabellendrittel stehen“, sagt er auf der Vereinswebseite. Der Chefanweiser kann nach der abgesessenen Rot-Sperre wieder auf Tim Binder setzen. Wir berichten im Live-Ticker. (mh)