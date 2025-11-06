Drei Top-Torjägerinnen in Bezirksliga 02: Es hagelt Hattricks

Drei Frauen teilen sich den ersten Platz, dicht gefolgt von Zoe Klein (re.). Zwei davon sind Ramona Acar (Mi.) und Nicole Connert (li.) – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksliga 02 in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Drei Spielerinnen teilen sich den ersten Platz in der Bezirksliga 02. Ramona Acar katapultiert sich mit acht Treffern auf den ersten Platz der Top-Torjägerinnen-Liste. Bei jedem Einsatz diese Saison für den FC Gerolfing traf die 34-Jährige mindestens einmal. Am 5. Spieltag gegen den ESV Freimann steuerte Acar mit einem Hattrick zum 6:2-Sieg bei. Nicole Connert ist ebenfalls eine konstante Torschützin. Für den SV 1880 München traf die 23-Jährige bei jedem Einsatz. Durch ihren Hattrick am 7. Spieltag, sowie zwei weitere Scorer, verdoppelte sich ihre Torausbeute fast auf das Dreifache.

Die letzte Top-Torjägerin auf dem Siegerpodest ist Joline Krumme. Die 24-Jährige spielt seit dieser Saison für den FC Puchheim/Gröbenzell und absolvierte bereits drei Spiele, in welchen sie immer das gegnerische Tor traf, als Mittelfeldspielerin schnürte sie im Oktober einen Vierer- und einen Doppelpack ein. Die besten Torjägerinnen der Bezirksliga 02