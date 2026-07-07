Drei Tests in vier Tagen: Rehden vor intensiver Woche

– Foto: Horst Vogler

Nach den ersten beiden Testspielen nimmt die Vorbereitung des BSV Rehden weiter Fahrt auf. Innerhalb von vier Tagen wartet auf die Mannschaft von Cheftrainer Majid Cirousse ein anspruchsvolles Programm mit gleich drei Begegnungen gegen Gegner aus unterschiedlichen Spielklassen.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 8. Juli (20 Uhr), das Duell mit Blau-Weiß Lohne. Bereits einen Tag später, am Donnerstag, 9. Juli (19 Uhr), trifft der BSV auf den Regionalligisten Sportfreunde Lotte. Den Abschluss der intensiven Woche bildet am Samstag, 11. Juli (14 Uhr) das Testspiel gegen den FC Wunstorf aus der Landesliga Hannover.

Für den Oberligisten stehen dabei weniger die Ergebnisse als vielmehr die weitere Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Nach den ersten Trainingseinheiten und den Auftaktspielen bietet die englische Woche die Möglichkeit, Abläufe weiter einzustudieren, Neuzugänge zu integrieren und die Belastung im Hinblick auf den Saisonstart weiter zu steigern.