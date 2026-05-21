Drei Teams, zwei Tickets, ein mögliches Drama

Wer wird Meister? – Foto: #AusLiebeZumFußball

An der Spitze steht aktuell der SV Bokeloh mit 61 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von +56. Dahinter folgen punktgleich der SC Baccum (+26) und der SV Listrup (+24) mit jeweils 58 Punkten. Die Ausgangslage verspricht ein dramatisches Finale. Tabellen und Saisonverlauf bestätigen die Konstellation.

Zwei Spieltage vor Schluss erlebt die Kreisliga Emsland einen echten Dreikampf um die Meisterschaft und selten war ein Titelrennen so eng, aber gleichzeitig auch so unterschiedlich geprägt.

Der SV Bokeloh hat sich die Spitzenposition über Monate verdient. Die Mannschaft stellte lange die offensiv gefährlichste Elf der Liga und kombiniert ihre starke Offensive mit der stabilsten Tordifferenz im Titelrennen. Besonders auffällig: Bokeloh ist auswärts extrem stark und gehört laut Auswärtstabelle zu den besten Teams der Liga.

Gerade das Auswärtsspiel in Börger könnte zum Knackpunkt werden. Börger ist Tabellensechster, offensiv unangenehm und zuhause schwer zu bespielen. Für Bokeloh spricht jedoch die enorme Konstanz über die Saison hinweg sowie die überragende Tordifferenz. Diese ist faktisch ein zusätzlicher Punkt Vorsprung, denn weder Baccum noch Listrup dürften die +56 noch aufholen können.

Das Restprogramm ist allerdings nicht ohne:

Das bedeutet: Holt Bokeloh vier Punkte aus den letzten beiden Spielen, dürfte der Titel kaum noch zu nehmen sein.

Der formstarke Herausforderer: SC Baccum

Der SC Baccum wirkt aktuell wie die Mannschaft mit dem größten Momentum. In der Formtabelle liegt Baccum vorne, defensiv präsentiert sich das Team seit Wochen extrem stabil. Während Bokeloh häufig über Offensivwucht kommt, gewinnt Baccum viele Spiele kontrolliert und effizient.

Das Restprogramm:

Auswärts beim SV Eltern

Direktes Finale beim SV Listrup

Das Spiel in Eltern ist auf dem Papier machbar. Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt sicher und steht tabellarisch im Niemandsland. Trotzdem sind solche Spiele kurz vor Saisonende oft gefährlich, weil der Außenseiter frei aufspielen kann.

Entscheidend wird aber der letzte Spieltag. Dass Baccum in Listrup antreten muss, könnte Fluch und Segen zugleich sein:

gewinnt Baccum beide Spiele, ist der direkte Aufstieg sehr wahrscheinlich,

lässt Bokeloh Punkte liegen, könnte sogar die Meisterschaft möglich werden.

Baccum hat aktuell vielleicht die beste Balance aus Form, Defensive und mentalem Lauf.

Der Serientäter: SV Listrup

Der SV Listrup spielt bereits zum zweiten Mal eine außergewöhnliche Saison. Vor allem offensiv zeigte die Mannschaft immer wieder enorme Qualität, auch wenn die Defensive im Vergleich zu Bokeloh etwas anfälliger wirkt.

Das Restprogramm scheint zunächst ideal:

Freitag gegen Schlusslicht Haselünner SV

danach zuhause gegen den direkten Konkurrenten SC Baccum

Der erste Schritt muss ein Pflichtsieg gegen den bereits abgestiegenen Haselünner SV sein. Alles andere wäre eine Sensation. Dadurch würde Listrup den Druck auf Bokeloh und Baccum maximal erhöhen.

Am letzten Spieltag kommt es dann wahrscheinlich zu einem echten Endspiel gegen Baccum. Für Listrup könnte genau dieses direkte Duell aber zum Problem werden: Man ist auf Schützenhilfe angewiesen und hat die etwas schlechtere Ausgangslage bei der Tordifferenz.

Die entscheidenden Faktoren

Die Tordifferenz spricht klar für Bokeloh

+56 gegenüber +26 und +24 ist ein enormer Vorteil. Praktisch bedeutet das:

Bokeloh reicht vermutlich dieselbe Punktzahl wie der Konkurrenz.

Baccum und Listrup müssen eher einen Punkt mehr holen.

Die Form spricht für Baccum

Die aktuelle Formtabelle sieht Baccum vorne. Das Team wirkt stabiler und kontrollierter als noch in der Hinrunde.

Das Restprogramm ist für Listrup zweischneidig

Haselünne ist ein Geschenk auf dem Papier. Aber danach wartet ein Endspiel gegen einen direkten Konkurrenten – und genau dort könnte der große Wurf scheitern.

Bokeloh hat die beste Gesamtsaison gespielt

Die Kombination aus Heim- und Auswärtsstärke, Torverhältnis und Tabellenführung über weite Strecken spricht weiterhin für den Spitzenreiter.

Tendenz für das Saisonfinale

SV Bokeloh – Meister und Bezirksliga-Aufsteiger

Die Ausgangslage ist einfach zu stark. Drei Punkte Vorsprung plus die enorme Tordifferenz geben Bokeloh einen klaren Vorteil. Das Spiel in Börger wird schwer, aber gegen Twist am letzten Spieltag hat der Tabellenführer alles in der eigenen Hand.

SC Baccum – ebenfalls Aufsteiger

Baccum wirkt momentan am reifsten und formstärksten Herausforderer. Viel deutet darauf hin, dass die Mannschaft mindestens Platz zwei sichern kann. Das direkte Duell in Listrup könnte dabei zum Entscheidungsspiel um den zweiten Aufstiegsplatz werden.

SV Listrup – starke Saison ohne Belohnung

Listrup hat eine herausragende Spielzeit gespielt und gehört sportlich absolut in die Spitzengruppe. Aber im engsten Saisonmoment könnten Tordifferenz und das direkte Duell gegen Baccum den Ausschlag geben. Es wäre die tragische Geschichte dieser Saison: ein überragendes Jahr – und trotzdem leer ausgehen.

Am wahrscheinlichsten erscheint derzeit folgendes Endtableau:

SV Bokeloh SC Baccum SV Listrup

Und genau deshalb dürfte der letzte Spieltag zu einem echten Kreisliga-Drama werden.