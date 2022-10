Drei Teams wollen an die Spitze Der SV Lok Schleife will die Tabellenführung verteidigen, der Bertsdorfer SV und der LSV Friedersdorf wollen sie zurückerobern.

Zwei Kellerduelle stehen am Samstag auf dem Spielplan der Kreisoberliga Oberlausitz. Der Tabellenvorletzte TSG Lawalde (12.) reist zum Tabellenletzten SG Blau-Weiß Obercunnersdorf (13.). Die Gastgeber stehen in diesem Derby unter Zugzwang, haben jetzt schon drei Punkte Rückstand auf Lawalde und müssen gewinnen um den Anschluss nicht zu verlieren. Zudem empfängt der SV Gebelzig 1923 (9.) den Aufsteiger Holtendorfer SV (10.). Die ebenfalls abstiegsbedrohte Nieskyer Eintracht Reserve (11.) hat den FSV Kemnitz (6.) zu Gast auf der heimischen Jahnsportanlage. Die Gäste kommen aber mit reichlich Selbstvertrauen im Gepäck nach Niesky. Zuletzt feierten die Halke Schützlinge drei Siege in Folge. Zudem hat der SV Aufbau Kodersdorf (8.) den Tabellenzweiten Bertsdorfer SV zu Gast in Wiesa. Spitzenreiter SV Lok Schleife reist in das Görlitzer Stadion Junge Welt, um seine Tabellenführung weiter auszubauen. Verderben möchte dieses Vorhaben der NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (7.), dessen Motor zuletzt ins Stottern geriet. Alle Samstags Partien dieses neunten Spieltags werden um 15:00 Uhr angepfiffen.