Drei Teams und eine Schnapsidee: Uffing stellt zwei Reservemannschaften in der B-Klasse

Die Uffinger Aufsteiger: (h.v.l.) Tom-Luca Dahn, Berton Bajrami, Ervin Thaci, Jakob Kraus, Spielertrainer Nico Hautzinger, Joshua Eisenhofer, Khyber Wadan, Sinan Scholer, Magnus Sikora; (v.v.l.) Co-Trainer Florian Geißler, Philip Geiger, Moritz Stangl, Dominik Igler, Dominik Mayr und (liegend) Sebastian Obermüller. – Foto: Privat

Im Landkreis gelingt das sonst nur dem SV Ohlstadt und den Murnauern dank ihrer Spielgemeinschaft mit dem SV Eschenlohe. „Darauf sind wir schon echt stolz“, betont Abteilungsleiter Nicolas Reising. „Wir sind zu einer beliebten Anlaufstelle für Spieler in der Gegend geworden, die Bock auf Mannschaftssport haben, sich aber nicht dem ganz großen Leistungsdruck aussetzen wollen.“

Wenn man derzeit Fußball und den Staffelsee in einem Atemzug nennt, denkt man unweigerlich an den TSV Murnau und seine Erfolgsserie in der Landesliga. Doch nur 5,3 Kilometer Luftlinie entfernt, am anderen Ufer des Sees, schreibt der Sport eine weitere außergewöhnliche Geschichte. Der SV Uffing stellt in dieser Saison gleich drei Herrenmannschaften. Allein das verdient Respekt.

Doch damit nicht genug: Uffings Zweite und Dritte treten jeweils in der B-Klasse an. Da zwei Mannschaften desselben Vereins nicht in derselben Gruppe spielen dürfen, geht die Zweite in der Gruppe 6, die Dritte in der 8 mit Vereinen aus dem Landkreis Schongau an den Start. Eine solche Konstellation hat Seltenheitswert. In der Saison 2011/12 spielten beim FC Bad Kohlgrub-Ammertal beide Reserveteams in der C-Klasse und schafften anschließend den Doppelaufstieg. Auch in der folgenden Spielzeit traten beide Mannschaften in der B-Klasse an. „Das kommt nicht so oft vor“, betont Reising. Umso mehr freut er sich über das Kunststück seiner Abteilung. „Für einen doch eher kleinen Verein wie uns ist das eine tolle Sache.“

Einen entscheidenden Anteil daran hat Nico Hautzinger. Im besten Sinne fußballverrückt, trainierte und betreute er bis vor einigen Jahren den Uffinger Nachwuchs von der E- bis zur C-Jugend. Eines Tages entstand dann gemeinsam mit Freunden eine Idee. „Ein paar Freunde und ich hatten die Schnapsidee, dass wir zusammen Fußball spielen wollen – völlig ohne Druck, einfach mit Spaß am Spiel“, erzählt Hautzinger. Es entstand Uffings Dritte.

Nun steht Hautzinger vor einer Herausforderung. Er übernimmt fortan den Trainerposten bei beiden Reserveteams – und muss jetzt allen gerecht werden. „Die Zeit der entspannten Wochenenden ist wohl vorbei“, sagt er lachend. „Aber das wusste ich, als der Verein auf mich zukam und ich zugesagt habe.“ So geht er die Aufgabe mit Herzblut an. Die Dritte sieht er nach dem überraschenden Aufstieg in der vergangenen Saison als Herzensprojekt an. „Es ist toll, mit Freunden zu kicken und danach gemütlich zusammenzusitzen.“

Die Gefahr, sich mit drei Mannschaften zu übernehmen und eines der Teams in Kürze wieder zurückziehen zu müssen, sieht Reising vor dem Auftakt in der B-Klasse an diesem Wochenende nicht. „Wir haben einen guten personellen Grundstock und sind nicht auf Kante genäht“, sagt der Abteilungsleiter. Schließlich habe er „keine Lust, Strafen an den Fußballverband zahlen zu müssen“.