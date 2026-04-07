Drei Teams treffen zweistellig: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
12:1 - FV Radnik Sindelfingen - SV Mötzingen (Kreisliga B)
10:2 - SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg - SGM Seewald (Kreisliga B)
7:4 - SGM Röthenbach/Heimenkirch II - Kleinhaslacher SC (Kreisliga B)
8:3 - Spfr Eggenrot - SV Wört (Kreisliga B)
4:7 - Spvgg Unterrot II - SSV Schwäbisch Hall II (Kreisliga B)
2:8 - SV Offenhausen II - SV Eggingen II (Kreisliga B)
10:0 - SGM NordHeimHausen - GSV Eibensbach (Kreisliga A)
4:5 - SV Söhnstetten - SC Hermaringen (Kreisliga A)
6:3 - VfL Nagold II - SV Gültlingen (Bezirksliga)
7:2 - SV 03 Tübingen - SV Walddorf (Bezirksliga)
7:2 - SSV Schwäbisch Hall II - TSV Braunsbach (Kreisliga B)
9:0 - SGM Dettingen/Glems II - FC Lichtenstein II (Kreisliga B)
4:5 - SV Wannweil II - TSV Betzingen III (Kreisliga B)
8:1 - TSV Lustnau II - SGM Kiebingen/Bühl II (Kreisliga B)
8:1 - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - TSV Großglattbach (Kreisliga A)
6:3 - SGM Bergfelden/Vöhringen - SG Spvgg Bad Teinach-Zavelstein/SV Oberreichenbach (Bezirksliga)
1:6 - SpVgg Loßburg - SSV Walddorf (Bezirksliga)
2:3 - SGM Locherhof/Mariazell - SGM Glatten/Hopfau (Regionenliga)
0:5 - SGM Göllsdorf/Zepfenhan - SV Bärenthal (Bezirksliga)
4:1 - SV Amtzell - SGM SV Kressbronn/Langenargen II (Kreisliga A)
1:3 - SV Renhardsweiler - SV Deuchelried (Landesliga)
2:2 - Spvgg. Berneck/Zwerenberg - TSV Tettnang II (Landesliga)
2:2 - SGM Nufringen/Emmingen/Jettingen - SGM Locherhof/Mariazell (Regionenliga)
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