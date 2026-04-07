Drei Teams treffen zweistellig: Die torreichsten Spiele in Württemberg

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Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.

Herren: Alle Spiele mit 9 Toren und mehr

12:1 - FV Radnik Sindelfingen - SV Mötzingen (Kreisliga B)

10:2 - SGM Spielberg/Berneck-Zwerenberg - SGM Seewald (Kreisliga B)

7:4 - SGM Röthenbach/Heimenkirch II - Kleinhaslacher SC (Kreisliga B)

8:3 - Spfr Eggenrot - SV Wört (Kreisliga B)

4:7 - Spvgg Unterrot II - SSV Schwäbisch Hall II (Kreisliga B)

2:8 - SV Offenhausen II - SV Eggingen II (Kreisliga B)

10:0 - SGM NordHeimHausen - GSV Eibensbach (Kreisliga A)

4:5 - SV Söhnstetten - SC Hermaringen (Kreisliga A)

6:3 - VfL Nagold II - SV Gültlingen (Bezirksliga)

7:2 - SV 03 Tübingen - SV Walddorf (Bezirksliga)

7:2 - SSV Schwäbisch Hall II - TSV Braunsbach (Kreisliga B)

9:0 - SGM Dettingen/Glems II - FC Lichtenstein II (Kreisliga B)

4:5 - SV Wannweil II - TSV Betzingen III (Kreisliga B)

8:1 - TSV Lustnau II - SGM Kiebingen/Bühl II (Kreisliga B)

8:1 - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - TSV Großglattbach (Kreisliga A)

Frauen: Alle Spiele mit 4 Toren und mehr

6:3 - SGM Bergfelden/Vöhringen - SG Spvgg Bad Teinach-Zavelstein/SV Oberreichenbach (Bezirksliga)

1:6 - SpVgg Loßburg - SSV Walddorf (Bezirksliga)

2:3 - SGM Locherhof/Mariazell - SGM Glatten/Hopfau (Regionenliga)

0:5 - SGM Göllsdorf/Zepfenhan - SV Bärenthal (Bezirksliga)

4:1 - SV Amtzell - SGM SV Kressbronn/Langenargen II (Kreisliga A)

1:3 - SV Renhardsweiler - SV Deuchelried (Landesliga)

2:2 - Spvgg. Berneck/Zwerenberg - TSV Tettnang II (Landesliga)

2:2 - SGM Nufringen/Emmingen/Jettingen - SGM Locherhof/Mariazell (Regionenliga)