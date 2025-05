Drei Teams sind punktgleich: Spielabbruch beeinflusst das Fotofinish

Am letzten Spieltag hatten die Frauen des SV Germania Kötzschau nur noch die Daumen drücken können. Nach zwei Staffelsiegen in den vergangenen beiden Jahren in ihrer Regionalklasse hatten die Germaninnen dieses Mal zum Saisonfinale spielfrei. Doch die Konkurrenz im Titelrennen patzte nicht - weshalb es am Ende ein Fotofinish wurde.