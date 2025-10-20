Drei Teams sind noch perfekt: Die Spitzenreiter der Landesklasse

Ein Viertel der Saison ist absolviert. In den sechs Landesklasse-Staffeln zeichnen sich allmählich die Mannschaften ab, die für den Titel in Frage kommen könnten. Wir werfen einen Blick auf die sechs Tabellenführer.

Mit großen Ambitionen und als klarer Favorit war der stark aufgerüstete Burger BC in die neue Saison der Landesklasse 1 gestartet. Nach sieben Partien wird der BBC dieser Erwartungshaltung gerecht. Mit perfekter Ausbeute und einer beeindruckenden Tordifferenz von 33:3 stehen die Kreisstädter aus dem Jerichower Land an der Spitze. Jüngst gewannen sie am Wochenende mit 5:1 gegen den Kreveser SV. Doch der VfB Klötze ist mit sechs Siegen aus sieben Spielen auf Schlagdistanz.

Landesliga-Absteiger TSV Niederndodeleben führt das Feld der Landesklasse 2 an. Mit 21 Zählern aus acht Partien stehen die Grün-Weißen einen Zähler vor dem Eilslebener SV. Niederndodeleben musste sich bisher einzig den Eilslebenern im direkten Duell mit 0:1 geschlagen geben. Ebenfalls auf 20 Punkte könnte die TSG Grün-Weiß Möser stellen, die noch eine Partie weniger als das Spitzenduo absolviert hat.

Die Spitze der Landesklasse 4 hat sich am Wochenende neu geordnet. Der SV Friedersdorf, der noch als Tabellenführer in den Spieltag gestartet war, rutschte nach der 1:3-Niederlage am Freitagabend in Seegrehna auf Rang vier ab. Neuer Spitzenreiter ist der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II (mit 14 Punkten), dahinter lauern mit je einem Zähler weniger der SV Allemannia Jessen sowie Landesliga-Absteiger SV Eintracht Elster, der noch eine Partie weniger absolviert hat.

In der Landesklasse 3 ist die Tabellenführung am Wochenende gewechselt. Mit einem 2:1-Erfolg im Gipfeltreffen mit dem bis dato noch perfekten SV Langenstein hat der SV Eintracht Osterwieck, der als großer Staffelfavorit gehandelt worden war, die Spitze übernommen. Einzig der FC Einheit Wernigerode II hatte den Osterwieckern bisher ein Remis abluchsen können.

In der Landesklasse 4 zeichnet sich ein enges Rennen ab - mit dem SV Eintracht Elster und dem SV Friedersdorf als Kandidaten. – Foto: Anni Vivian Heßler

Landesklasse 5

Perfekt marschiert der MSV Eisleben durch die bisherige Saison in der Landesklasse 5. Mit dem 5:0-Heimerfolg über den FC Eintracht Köthen holte der Tabellenführer - angeführt von Viererpacker Jannik Twardy - am Freitagabend den siebten Sieg im siebten Spiel. Der 1. SV Sennewitz als erster Verfolger ist bereits sechs Punkte zurück.

Landesklasse 6

Ebenfalls mit noch perfekter Ausbeute steht der SV Kelbra in der Landesklasse 6 ganz oben im Tableau. Dabei hat das Team von Trainer Andreas Kundlatsch erst fünf Spiele absolviert und damit weniger als die direkten Verfolger vom SV Rot-Weiß Weißenfels und FC RSK Freyburg, die jeweils zwei Punkte zurück sind.

