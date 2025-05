Drei Teams punktgleich an der Spitze der Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Sportfreunde DJK Bühlerzell besiegte TSV Sulzbach-Laufen mit 2:0. Florian Dambacher brachte Bühlerzell in der 59. Minute in Führung, und Philipp Krupp erhöhte in der 66. Minute zum 2:0. Sulzbach-Laufen hatte zusätzlich Pech, als Simon Hägele in der 81. Minute mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. ---

Das Spiel zwischen TSV Schornbach und TSV Rudersberg endete 1:1. Anas Hammouda brachte Schornbach in der 41. Minute in Führung, doch Marcel Roser erzielte den Ausgleich für Rudersberg in der 61. Minute. Rudersberg spielte ab der 27. Minute mit einem Mann weniger, da Ahmed Akca eine Rote Karte erhielt. ---

TSV Obersontheim feierte einen klaren 3:0-Sieg gegen SV Fellbach II. Tom Schlosser erzielte das 1:0 in der 28. Minute, Luis Immel erhöhte auf 2:0 (32.), und Niko Wild machte in der 86. Minute alles klar, als er das 3:0 erzielte. Obersontheim bleibt auf Kurs und sichert sich mit diesem Sieg den 5. Platz in der Tabelle. ---

TSV Gaildorf setzte sich mit 3:0 gegen TSV Schmiden durch. Serkan Uygun brachte Gaildorf in der 36. Minute in Führung. Hendrik Franken erhöhte in der 90. Minute auf 2:0, bevor Philipp Kees in der Nachspielzeit (90.+7) das 3:0 erzielte und den deutlichen Sieg sicherte. ---

TURA Untermünkheim gewann klar mit 3:0 bei SC Bühlertann. Alexander Dreiling erzielte das erste Tor in der 17. Minute, und Marco Pfauser (53.) sowie Tim Oliver Baumann (82.) machten den deutlichen Auswärtssieg perfekt. Bühlertann konnte im gesamten Spielverlauf keine Akzente setzen. ---

SG Oppenweiler-Strümpfelbach gewann mit 2:1 in Nellmersbach. Tom Lachenmaier brachte Nellmersbach in der 72. Minute in Führung, doch Moussa Stoppel glich in der 79. Minute aus. Luca Krämer erzielte in der 86. Minute das entscheidende Tor zum 2:1 für Oppenweiler-Strümpfelbach. ---

SV Allmersbach setzte sich mit 4:1 gegen TSV Schwaikheim durch. Tim Wehrsig brachte Allmersbach bereits in der 4. Minute in Führung. Schwaikheim glich durch Alen Rogosic in der 29. Minute aus, doch Levin Bareis (47.), Marius Weller (66.) und Mario Greiner (90.+1, Foulelfmeter) sicherten den deutlichen Sieg für Allmersbach. ---

FC Matzenbach feierte einen überzeugenden 5:2-Sieg gegen FC Welzheim. Michael Rein brachte Matzenbach in der 20. Minute in Führung, und Henrik Herbst (35.) sowie Michael Kranz (52.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Welzheim kämpfte sich durch Ruven Nübel (64.) und Kranz (65.) zurück, doch Steven Trajcevski (84.) und Raphael Grundey (90.) sicherten den Sieg für Matzenbach. ---