 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Drei Teams mit perfekter Bilanz, drei Teams bleiben punktlos

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Strohbach

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LL Sachs-Anhalt Süd
Thalheim
Arnstedt
Kemberg
Farnstädt

Der SV Blau-Weiß Farnstädt, der FSV Bennstedt und der SV Edelweiß Arnstedt haben weiterhin die perfekte Bilanz. Drei andere Teams verbleiben dagegen punktlos. Und hat ein knackiges Derby wartet noch am Sonntag. Der Blick auf den zweiten Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Freitag

Gestern, 18:45 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
4
1

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Eisleben (5:1) ist der SV Blau-Weiß Farnstädt auch im zweiten Saisonspiel als Sieger vom Platz gegangen. Nach Pausenrückstand setzte sich die Elf um Doppelpacker Martin Keilhaupt am Freitag noch mit 4:1 gegen den noch punktlosen TSV Leuna durch.

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
1
1
Abpfiff

Die SG Rot-Weiß Thalheim (3:2 in Brachstedt) und der SSC Weißenfels II (3:1 gegen Zerbst) waren jeweils mit Siegen in die neue Serie gestartet. Am Freitagabend teilten sich beide im Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger die Zähler mit einem 1:1-Unentschieden.

Gestern, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
1
1
Abpfiff

Nachdem sich die SG Blau-Weiß Brachstedt und Turbine Halle zum Auftakt jeweils geschlagen geben mussten, gab es für beide am Freitagabend den ersten Zähler. 1:1 hieß es am Ende.

Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1
2
Abpfiff

Nach dem Aufstieg im Sommer ist der MSV Eisleben am Sonnabend wieder so richtig in der Landesliga angekommen: Mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Rot-Weiß Zerbst fuhr die Mannschaft von Mike Wiele die ersten Zähler ein. Anel Hajdarpasic erzielte in der 87. Minute den späten Siegtreffer. Der TSV ging dagegen wieder leer aus.

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
2
1
Abpfiff

In wortwörtlich letzter Sekunde durfte der SC Naumburg am Sonnabend jubeln. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Max Schlegelberger doch noch zum 2:1-Heimsieg über den FC Grün-Weiß Piesteritz. Das letzte Aufeinandertreffen im Februar hatten die Piesteritzer noch mit 8:1 gewonnen.

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
1
0
Abpfiff

Zweites Saisonspiel, zweiter 1:0-Erfolg: Nach dem knappen Sieg in Zeitz hat der SV Edelweiß Arnstedt am Sonnabend auch den SV Eintracht Elster minimalistisch besiegt. Ricardo Scheer traf für die Edelweißen zum Tor des Tages.

Heute, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
1
0

Déjà-vu für den 1. FC Zeitz: Nach der Auftaktniederlage gegen Edelweiß Arnstedt (0:1) musste sich das Team von Maik Kunze auch im zweiten Saisonspiel mit 0:1 geschlagen geben. Julius Schock sorgte für den einzigen Treffer der Partie - und damit für das Sechs-Punkte-Konto des FSV Bennstedt.

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Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
14:00live

Mehr als 500 Zuschauer sorgten für eine tolle Kulisse, als sich der VfB Gräfenhainichen und der SV Rot-Weiß Kemberg in der vergangenen Saison an der Lindenallee gegenüberstanden. Wird die Kulisse im Derby am Sonntag ähnlich prächtig?