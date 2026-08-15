Drei Teams mit perfekter Bilanz, drei Teams bleiben punktlos

– Foto: Nicole Strohbach

Der SV Blau-Weiß Farnstädt, der FSV Bennstedt und der SV Edelweiß Arnstedt haben weiterhin die perfekte Bilanz. Drei andere Teams verbleiben dagegen punktlos. Und hat ein knackiges Derby wartet noch am Sonntag. Der Blick auf den zweiten Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Freitag

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Eisleben (5:1) ist der SV Blau-Weiß Farnstädt auch im zweiten Saisonspiel als Sieger vom Platz gegangen. Nach Pausenrückstand setzte sich die Elf um Doppelpacker Martin Keilhaupt am Freitag noch mit 4:1 gegen den noch punktlosen TSV Leuna durch.

Die SG Rot-Weiß Thalheim (3:2 in Brachstedt) und der SSC Weißenfels II (3:1 gegen Zerbst) waren jeweils mit Siegen in die neue Serie gestartet. Am Freitagabend teilten sich beide im Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger die Zähler mit einem 1:1-Unentschieden.

Nachdem sich die SG Blau-Weiß Brachstedt und Turbine Halle zum Auftakt jeweils geschlagen geben mussten, gab es für beide am Freitagabend den ersten Zähler. 1:1 hieß es am Ende. Samstag

Nach dem Aufstieg im Sommer ist der MSV Eisleben am Sonnabend wieder so richtig in der Landesliga angekommen: Mit einem 2:1-Erfolg beim TSV Rot-Weiß Zerbst fuhr die Mannschaft von Mike Wiele die ersten Zähler ein. Anel Hajdarpasic erzielte in der 87. Minute den späten Siegtreffer. Der TSV ging dagegen wieder leer aus.

In wortwörtlich letzter Sekunde durfte der SC Naumburg am Sonnabend jubeln. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Max Schlegelberger doch noch zum 2:1-Heimsieg über den FC Grün-Weiß Piesteritz. Das letzte Aufeinandertreffen im Februar hatten die Piesteritzer noch mit 8:1 gewonnen.

Zweites Saisonspiel, zweiter 1:0-Erfolg: Nach dem knappen Sieg in Zeitz hat der SV Edelweiß Arnstedt am Sonnabend auch den SV Eintracht Elster minimalistisch besiegt. Ricardo Scheer traf für die Edelweißen zum Tor des Tages.

Déjà-vu für den 1. FC Zeitz: Nach der Auftaktniederlage gegen Edelweiß Arnstedt (0:1) musste sich das Team von Maik Kunze auch im zweiten Saisonspiel mit 0:1 geschlagen geben. Julius Schock sorgte für den einzigen Treffer der Partie - und damit für das Sechs-Punkte-Konto des FSV Bennstedt. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern! Sonntag