Drei Teams mit drei Punkten

In der ersten Begegnung des Abends setzte sich der VfR Übach-Palenberg gegen den Gastgeber Rhenania Lohn mit 1:0 durch. Das Pendel hätte aber auch gut und gerne in die andere Richtung ausschlagen können. Das von Frank Löhr betreute und nach einigen Zu- und vielen Abgängen neu zusammengestellte Team der Hausherren trat motiviert auf und führte nach der Hälfte der 45 Spielminuten die Torchancen-Statistik mit 3:1 an. Der entscheidende Durchbruch gelang in der 35. Minute jedoch den Übachern aus der Heinsberger Kreisliga A: Der steil geschickte Alessio Pinna umkurvte den Lohner Schlussmann zum einzigen Tor der Partie.



Das bislang interessanteste Spiel des diesjährigen Turniers lieferten sich der SC Kellersberg und der SV St. Jöris. Die beiden A-Ligisten boten den Zuschauern bei zwischenzeitlichen Regenschauern einen dynamischen Kick. Früh traf Kellersberg den Außenpfosten. Die Alsdorfer hatten insgesamt ein Plus an Strafraumszenen, doch auch St. Jöris trat wiederholt aussichtsreich in Erscheinung. Für den Kellersberger 1:0-Sieg sorgte Danijel Vukosavljevic, der einen Chipball von der Grundlinie in der 40. Minute einköpfte.



St. Jöris holte sich dafür im letzten Duell des Tages sein Erfolgserlebnis. Gegen engagierte Übach-Palenberger hatte der SV die Oberhand. Ab der 21. Minute drückte sich das im Ergebnis aus: Bei einem zum Tor gezogenen Eckstoß von links erzwang Michael Lisowski ein Eigentor. In Folge einer Ecke war auch Tim Schoenen, hier per Kopf, erfolgreich (39.). Dazwischen fand Kevin Gulbas scharfe Hereingabe von der linken Seite ihren Weg ins Netz, wobei über Abseits diskutiert werden durfte, weil zwei seiner Mannschaftskollegen in der Mitte versuchten, den letztlich nicht berührten Ball zu erreichen (26.) – Endstand 3:0. St. Jöris, Kellersberg und Übach-Palenberg stehen also bei drei Punkten und auch für Lohn ist noch alles drin. Diese Ausgangslage verspricht Spannung für den kommenden Donnerstag.



Am heutigen Mittwoch entscheidet sich in Gruppe A, wer ins Halbfinale einzieht. Die Spiele:

18:30 Uhr: VfR Linden-Neusen – Falke Bergrath

19:30 Uhr: JSV Baesweiler – VfR Linden-Neusen

20:30 Uhr: Kohlscheider BC – JSV Baesweiler