Pokal
Drei Teams komplettieren Kreispokal-Viertelfinale

Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Kreispokal-Achtelfinale: Traumkulisse in Niederscheld, neues Trainertrio siegreich und ein Außenseitererfolg. Drei Teams komplettieren das Viertelfinale im Fußballkreis Dillenburg +++

Dillenburg. Im Kreispokal-Achtelfinale des Fußballkreises Dillenburg sind die letzten drei Partien am Mittwoch über die Bühne gegangen. Der SSV Sechshelden setzte sich in Langenaubach 6:2 (1:1) durch, die SG Obere Dill kegelte den SSV Allendorf 3:1 (2:0) aus dem Cup und in Niederscheld verfolgte eine Traumkulisse von 550 Zuschauern den 6:1 (5:0)-Viertelfinaleinzug des Verbandsligisten SSC Burg bei Gastgeber Türkgücü Dillenburg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

