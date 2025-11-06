Drei Teams komplettieren Kreispokal-Viertelfinale

Dillenburg. Im Kreispokal-Achtelfinale des Fußballkreises Dillenburg sind die letzten drei Partien am Mittwoch über die Bühne gegangen. Der SSV Sechshelden setzte sich in Langenaubach 6:2 (1:1) durch, die SG Obere Dill kegelte den SSV Allendorf 3:1 (2:0) aus dem Cup und in Niederscheld verfolgte eine Traumkulisse von 550 Zuschauern den 6:1 (5:0)-Viertelfinaleinzug des Verbandsligisten SSC Burg bei Gastgeber Türkgücü Dillenburg.