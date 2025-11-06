Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Timo Babic
Drei Teams komplettieren Kreispokal-Viertelfinale
Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Kreispokal-Achtelfinale: Traumkulisse in Niederscheld, neues Trainertrio siegreich und ein Außenseitererfolg. Drei Teams komplettieren das Viertelfinale im Fußballkreis Dillenburg +++
Dillenburg. Im Kreispokal-Achtelfinale des Fußballkreises Dillenburg sind die letzten drei Partien am Mittwoch über die Bühne gegangen. Der SSV Sechshelden setzte sich in Langenaubach 6:2 (1:1) durch, die SG Obere Dill kegelte den SSV Allendorf 3:1 (2:0) aus dem Cup und in Niederscheld verfolgte eine Traumkulisse von 550 Zuschauern den 6:1 (5:0)-Viertelfinaleinzug des Verbandsligisten SSC Burg bei Gastgeber Türkgücü Dillenburg.