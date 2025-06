Drei Teams kämpfen um Trophäen 

Die Talente des SV Bergisch Gladbach 09 sind im Pokalfieber – am Wochenende werden die Trophäen auf Kreisebene vergeben und gleich drei Teams der Nullneuner wollen sich den Pott sichern. Dabei sind die Ausgangssituationen sehr unterschiedlich, wenn in Marienheide die Spiele angepfiffen werden.

Als klarer Favorit geht die U19 ins Match gegen den TV Hoffnungsthal, der in der Sonderliga eine starke Saison gespielt hat und am Ende auf Platz 4 gelandet ist. Auf dieser Position liegen derzeit auch die Nullneuner, aber zwei Klassen höher in der Mittelrheinliga. Dennoch wird die Mannschaft von Trainer Tobias Felser den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen und das Endspiel der A-Junioren mit großer Ernsthaftigkeit angehen.

Ebenfalls auf einen starken Sonderligisten trifft die U17 im Finale der B-Junioren. Der SV Frömmersbach landete in der Endabrechnung auf Platz 3, hinter der U16 des SV 09 und dem TuS Untereschbach. Die Mannschaft aus dem Oberbergischen zeigte, dass sie auch starken Teams Paroli bieten und diese vor Probleme stellen kann. Dennoch sind die Nullneuner als klassenhöheres Team favorisiert, das in der Bezirksliga die Meisterschaft schon gewonnen, den Aufstieg in die Mittelrheinliga lange perfekt gemacht hat und noch ungeschlagen ist.

Auf Augenhöhe begegnen sich dagegen die Konkurrenten in Finale der C-Junioren. Der FV Wiehl tritt wie die U15 des SV 09 in der Bezirksliga an, allerdings in einer anderen Staffel. Die Oberbergischen kämpfen dort noch um die Vizemeisterschaft. Die Meisterschaft hat die Mannschaft von Coach Kevin Franke dagegen schon eingefahren – in der Bezirksliga wurden alle neun Spiele gewonnen und die Konkurrenz deutlich distanziert. Dennoch sind die Duelle mit dem FV Wiehl immer von Brisanz und auch im Finale ist der Ausgang völlig offen.

Auch in der Liga sind einige Mannschaften des SV 09 am Pfingstwochenende aktiv.

Nach dem Pokalfinale ist vor dem Mittelrheinliga-Match für die U19, wenn es am Sonntag (11 Uhr) gegen den VfL Vichttal geht. Dabei ist das Team von Coach Tobias Felser fast am Ziel, um auch in der neuen Saison in der höchsten Liga auf Verbandsebene anzutreten.

Durch ein 2:2 am Montagabend bei Fortuna Köln ist ein Platz unter den ersten sechs Teams, der die direkte Qualifikation bedeutet, so gut wie sicher. In der Südstadt gingen die Gastgeber früh in Führung, wovon sich die Nullneuner aber nicht geschockt zeigten. Kosta Weber glich in der 22. Minute aus und kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Giuliano Nizeti für die Führung. Diese hielt bis kurz vor Schluss, als die Fortunen durch Luka Munetic doch noch zum Ausgleich kamen. Im Match gegen den VfL Vichttal geht es nun darum, den 4. Platz zu verteidigen und die starke Rückrunde weiter zu veredeln.





Weiter ungeschlagen will die U17 bleiben, wenn es im vorletzten Saisonspiel zum SC West Köln II geht. Die Ehrenfelder haben als Vierte bislang eine starke Saison gespielt und wollen natürlich gerne zum Stolperstein werden. Das Team verfügt über die beste Abwehr der Liga und hat einen Treffer weniger zugelassen als die Mannschaft von Trainer Basti Breuer. Dafür haben die Nullneuner 35 Treffer mehr auf dem Konto und wollen ihre Offensivstärke in die Waagschale werfen.





Ein wichtiges Match steht für die U14 in der Bezirksliga an, um die tabellarische Situation zu verbessern. In der Sechserstaffel liegt der SV 09 auf Platz 5, sieben Zähler hinter Gegner Germania Zündorf. Durch einen Dreier könnte allerdings mit Ford Niehl gleichgezogen und im Klassement geklettert werden.