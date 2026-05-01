Drei Teams kämpfen um die Spitze, BW Köln braucht die Wende

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Während mit dem FSV SW Neunkirchen-Seelscheid, dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und dem SV Grün-Weiss Brauweiler gleich drei Teams um die Tabellenspitze kämpfen, wollen die Kellerkinder mit Erfolgen Zeichen setzen - allen voran der SC Fortuna Bonn und die Spielvereinigung Flittard, denn bei einer Pleite würde die Fortuna absteigen. Der SC Blau-Weiß Köln will derweil den Negativlauf beenden. Das ist der 25. Spieltag:
Seit sieben Liga-Spielen ist der SC Blau-Weiß Köln sieglos. In der Tabelle rutschten die Kölner somit auf Rang neun ab. Mit neun Punkten Vorsprung auf die rote Zone gibt es allerdings noch keinen Grund zur Panik beim SC.
"Sieben Spiele ohne Sieg hört sich brutal an. In allen Spielen entscheiden wir leider die Ergebnisse. Aktuell sind wir in einer Phase, wo wir sehr viel lernen müssen. Das gehört leider dazu", sagte Cheftrainer Sven Henke zum aktuellen Negativlauf. Er fügte noch hinzu: "Die Liga bestraft Fehler und falsche Entscheidungen eiskalt. Im Pokal sind wir allerdings im Finale, was man auch nicht vergessen darf. Darauf sind wir schon stolz." Im Pokalfinale wird sein Team auf den Bezirksligisten SpVg Rheindörfer Köln-Nord treffen.
Am kommenden Spieltag wartet der FV Wiehl auf die Mannschaft von Henke. Vor dem Duell äußerte er: "Wir werden wieder alles reinschmeißen um ein gutes Spiel zu absolvieren.
Wiehl hat im Pokal wieder gezeigt, zu was sie in der Lage sind - knapp in der Verlängerung verloren. Wir wissen also was uns erwartet." Abschließend ergänzte der Übungsleiter noch: "Sonntag zählt wieder der Einsatz, Wille und die Leidenschaft."
Der FV Wiehl benötigt einen Dreier um sich von den direkten Abstiegsplätzen absetzen zu können. Die Kölner wollen derweil die Wende schaffen und endlich wieder jubeln.
Die weiteren Partien:
Mit 17 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bei noch sechs verbleibenden Partien benötigt der SC Fortuna Bonn einen Dreier am kommenden Wochenende - bei einer Pleite wäre der Landesliga-Abstieg perfekt. Am kommenden Spieltag wartet mit dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind ausgerechnet das formstärkste Team der Liga auf die Bonner. Die Borussia ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und könnte mit dem achten Sieg in Serie auf Platz eins springen - vorausgesetzt Neunkirchen patzt.
Sowohl der TuS Mondorf, als auch der FV Bad Honnef werden sowohl mit dem Abstiegs - als auch mit dem Aufstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen könnte der FV allerdings den vierten Platz verteidigen, während Mondorf den siebten Rang im Blick hat.
Beim FV Bonn-Endenich will der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid seinen siebten Liga-Erfolg in Serie feiern und somit die frisch gewonnene Tabellenführung verteidigen. Die Hausherren können derweil weiterhin den sechsten Platz manifestieren.
Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer für die Spielvereinigung Flittard. Hinzu kommt, dass der Tabellenvierzehnte die vergangenen fünf Liga-Partien allesamt verlor und dabei 25 Gegentreffer kassierte. Beim kommenden Gegner SV Schlebusch sieht die Welt besser aus, denn der SV spielte sich in den vergangenen Wochen von den direkten Abstiegsplätzen runter und hat aktuell sechs Zähler Vorsprung auf die rote Zone. Schlebusch will einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Flittard muss derweil gewinnen.
Während der SC Rheinbach im gesicherten Mittelfeld steht und mit einem weiteren Erfolg den siebten Platz verteidigen kann, ist der TuS Marialinden noch nicht gesichert. Der klare Sieg am vergangenen Spieltag gegen den direkten Konkurrenten aus Flittard verschaffte dem Team allerdings Luft im Keller. Mit einem weiteren Dreier würde sich der TuS weiter absetzen.
Durch die Niederlage am vergangenen Spieltag verlor der SV Grün-Weiss Brauweiler die Tabellenführung und rutschte bis auf den dritten Rang ab. Im Kampf um den Aufstieg ist allerdings weiterhin alles drin für den SV, der mit einem Sieg gegen den SSV Homburg-Nümbrecht Druck auf die Konkurrenz ausüben will. Der SSV blickt derweil auf Platz vier.