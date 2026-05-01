Drei Teams kämpfen um die Spitze, BW Köln braucht die Wende

Seit sieben Liga-Spielen ist der SC Blau-Weiß Köln sieglos. In der Tabelle rutschten die Kölner somit auf Rang neun ab. Mit neun Punkten Vorsprung auf die rote Zone gibt es allerdings noch keinen Grund zur Panik beim SC.

"Sieben Spiele ohne Sieg hört sich brutal an. In allen Spielen entscheiden wir leider die Ergebnisse. Aktuell sind wir in einer Phase, wo wir sehr viel lernen müssen. Das gehört leider dazu", sagte Cheftrainer Sven Henke zum aktuellen Negativlauf. Er fügte noch hinzu: "Die Liga bestraft Fehler und falsche Entscheidungen eiskalt. Im Pokal sind wir allerdings im Finale, was man auch nicht vergessen darf. Darauf sind wir schon stolz." Im Pokalfinale wird sein Team auf den Bezirksligisten SpVg Rheindörfer Köln-Nord treffen.

Am kommenden Spieltag wartet der FV Wiehl auf die Mannschaft von Henke. Vor dem Duell äußerte er: "Wir werden wieder alles reinschmeißen um ein gutes Spiel zu absolvieren.

Wiehl hat im Pokal wieder gezeigt, zu was sie in der Lage sind - knapp in der Verlängerung verloren. Wir wissen also was uns erwartet." Abschließend ergänzte der Übungsleiter noch: "Sonntag zählt wieder der Einsatz, Wille und die Leidenschaft."