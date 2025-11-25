Drei Teams im Kampf um die Tabellenspitze und Kellerkinder

In den Bezirksligen in Württemberg stehen vor der Winterpause wieder einige Nachholspiele an. Gleich zwei Partien sind in der Bezirksliga Alb angesetzt, außerdem sind drei andere Bezirksligen vertreten. FuPa gibt den Überblick.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Der Tabellenführer VfL Pfullingen II erwartet den Achten zum Nachholspiel. Während der TSV Ofterdingen einen Spurng in der Tabelle machen will, geht es für die Hausherren darum, die Spitze zu verteidigen.
---
Der formstarke SV Pfrondorf will gegen die SGM Dettingen/Glems seine Serie weiter ausbauen. Die Hausherren hoffen im Nachholspiel auf einen Patzer von Pfullingen im anderen Spiel, um wieder die Tabellenführung zu übernehmen.
---
Absteiger SV Oberzell erwartet Neuling FV Bad Waldsee zum Nachholspiel. Mit einem Dreier kann der Gastgeber auf den ersten Platz springen. Die Gäste sind abgeschlagen am Tabellenende.
---
Den Abstand zur Abstiegszone vergrößern wollen die SF Hundersingen im Nachholspiel bei der SG Ertingen. Die Hausherren stehen auf einem Abstiegsrang und brauchen dringend Punkte.
---
Zum Duell zweier Tabellennachbarn erwartet die SGM Gruol/Erlaheim den SV Bubsheim. Während die Hausherren auf den fünften Rang springen können, geht es für Bubsheim um den achten Saisonsieg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________