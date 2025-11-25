 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Drei Teams im Kampf um die Tabellenspitze und Kellerkinder

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

BZL Oberschwaben
Bezirksliga Bodensee
Bezirksliga Alb
BL Schwarzwald/Zoll.
Bad Saulgau

In den Bezirksligen in Württemberg stehen vor der Winterpause wieder einige Nachholspiele an. Gleich zwei Partien sind in der Bezirksliga Alb angesetzt, außerdem sind drei andere Bezirksligen vertreten. FuPa gibt den Überblick.

Bezirksliga Alb

Morgen, 19:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
19:30

Der Tabellenführer VfL Pfullingen II erwartet den Achten zum Nachholspiel. Während der TSV Ofterdingen einen Spurng in der Tabelle machen will, geht es für die Hausherren darum, die Spitze zu verteidigen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SGM Dettingen/Glems
SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems
SV Pfrondorf
SV PfrondorfSV Pfrondorf
19:30

Der formstarke SV Pfrondorf will gegen die SGM Dettingen/Glems seine Serie weiter ausbauen. Die Hausherren hoffen im Nachholspiel auf einen Patzer von Pfullingen im anderen Spiel, um wieder die Tabellenführung zu übernehmen.

---

Bezirksliga Bodensee

Morgen, 19:30 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
19:30

Absteiger SV Oberzell erwartet Neuling FV Bad Waldsee zum Nachholspiel. Mit einem Dreier kann der Gastgeber auf den ersten Platz springen. Die Gäste sind abgeschlagen am Tabellenende.

---

Bezirksliga Oberschwaben

Morgen, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
19:00

Den Abstand zur Abstiegszone vergrößern wollen die SF Hundersingen im Nachholspiel bei der SG Ertingen. Die Hausherren stehen auf einem Abstiegsrang und brauchen dringend Punkte.

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Do., 27.11.2025, 19:30 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
19:30live

Zum Duell zweier Tabellennachbarn erwartet die SGM Gruol/Erlaheim den SV Bubsheim. Während die Hausherren auf den fünften Rang springen können, geht es für Bubsheim um den achten Saisonsieg.

