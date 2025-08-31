Die Spieler der SG Dahlem-Schmidtheim bejubeln hier das erste Tor gegen Mechernich und später auch den ersten Saisonsieg. – Foto: Rocco Bartsch

Drei Teams ganz vorn mit Maximalbeute aus zwei Spielen So lief der 2. Spieltag der Kreisliga A bisher

Auch der zweite Spieltag der Kreisliga A geht nicht in einem Rutsch über die Bühne, da die Partie zwischen Schönau und Nierfeld auf den 03.09. verlegt wurde. Dennoch gibt es nach den ersten zwei Spieltagen schon die ersten Tendenzen. Sötenich zum Beispiel lässt dem Auftaktsieg in Schmidtheim nun ein 6:0 bei den Sportfreunden DHO folgen und ist aufgrund des besten Torverhältnisses Tabellenführer. Die Jungs von DHO haben zum zweiten Mal nach dem 5:9 in Schönau ordentlich auf die Hörner bekommen und finden sich mit null Punkten und 5:15 Toren am Tabellenende wieder. Nicht viel besser ist die Situation bei der Eintracht aus Lommersum, die das nächste Gemeindederby mit 0:6 auf der eigenen Platzanlage gegen Weilerswist verloren haben. Zülpich II macht wieder ein spätes Tor und siegt wie am Mittwoch 2:1. Dieses Mal daheim in der 97. Minute gegen Schöneseiffen, die ebenfalls weiterhin bei null Punkten stehen. Frauenberg fällt positiv auf und setzt sich gegen Aufsteiger Vernich mit 4:2 durch und hat ebenfalls sechs von sechs möglichen Punkten geholt. Einen klaren, wie auch in der Höhe verdienten 4:0 Heimsieg durfte die SG Dahlem-Schmidtheim bejubeln. Sie und Gegner Mechernich haben nach zwei Spielen nun drei Punkte auf dem Konto. Die SG Flamersheim/Kirchheim spielte auch im zweiten Saisonspiel Unentschieden. Gegen Aufsteiger Golbach reichte eine 2:0 Führung nicht. Am Ende entführte der SSV beim 2:2 seinen ersten Punkt in der A-Liga.

Das sind die Spieltagsfakten mit bisher 29 Toren: TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SV Schöneseiffen 1950 2:1

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Alexandros Stefanidis (46. Dave Dahlmann), Dennis Kutscheruk, Sebastian Esser, Jakob Fischer, Lukas Bungart, Daniel Esser, Marius Lepartz (71. Robin Ritz), Sebastian Zaun, Marcel Blum (46. Fabian Schmitz), Julian Eversheim (75. Leon Seeberger) - Trainer: Marc Altendorf

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Niklas Kirch, Nils Fink (46. Dennis Heinen), Fabian Möhrer (19. Nino Nießen) (77. Marvin Domalewski), Lukas Sauer, Felix Zimmer, Pascal Meyer, Felix Jenniches, Marcel Hupp, Timo Bornewasser, Torben Hörnchen - Trainer: Heiko Zimmer

Schiedsrichter: Michael Schindler - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Daniel Esser (40.), 1:1 Marcel Hupp (81.), 2:1 Lukas Bungart (90.+7)



Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SV Sötenich 1919 0:6

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha (46. Niklas Wesling), Sefer Hoxhaj, Aaron Dubbelfeld (46. Eren Catak), Aziz Neziri, Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Salah Kacem (46. Brayan Pedro), Youssef Khabbaz, Kadiata Mbaya Mudiangombe, Furkan Esenkar - Trainer: Christoph Hemmersbach

SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Simon Weishaupt, Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann, Tim Jäckel, Martin Schmitz, Ben Winter (83. David Wallenborn), Dennis Jäckel (69. Kevin Häusler), Jens Knebel (84. Marc Golbach) - Trainer: Markus Sabel - Trainer: Kevin Häusler

Schiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Jens Knebel (4.), 0:2 Ben Winter (8.), 0:3 Jens Knebel (49.), 0:4 Tim Jäckel (67.), 0:5 Marvin Neumann (82.), 0:6 Kevin Häusler (83.)



SV Frauenberg – TuS Vernich 1927 4:2

SV Frauenberg: Daniel Lüssem (82. Leon Vohsen), Wesley Schleicher, Tom Bauer (76. Tobias Wolfer), Marcel Motz, Ben Huthmacher (46. Deniz Arigan), Sinan Hannes (66. Julian Crombach), David Dams (46. Can Yasin Arigan) - Trainer: Kurt Krüger

TuS Vernich 1927: Yannik Wall, Maxim Klinov, Nicklas Czmok, Paul Merkler, Simon Ratmann, Finn Pleger (66. Stefan Wolter), Elias Platz, Joe Kajba, Luc Kajba (66. Joe Kajba), Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 David Dams (25.), 2:0 Marcel Motz (45.+1), 3:1 Maurice Platz (52. Foulelfmeter), 3:0 Sinan Hannes (55.), 4:0 Can Yasin Arigan (75.), 4:2 Maxim Klinov (75.)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – SSV Weilerswist 1924 0:6

SSV Eintracht Lommersum 1920: Robin Ron Schmitz, Joshua Schramm, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel, Kevin Weselski (59. Jihad Almahmoud), Lukas Goetz, Elias May, Julian Mathis Hilgers (46. Marcel Pfennig), Marcel Ebel - Trainer: Sebastian Reisenauer

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes (77. Stefan Silva-Santos), Björn Büscher, Felix Kortholt, Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk (59. Maxim Zajcev), Dennis Besirovic, Firat Bagkan, Mike Nandzik (66. Max Becker), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Christian Kühlborn - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Daouda Coulibaly (5.), 0:2 Marius Hammes (17.), 0:3 Felix Kortholt (62.), 0:4 Felix Kortholt (65.), 0:5 Stefan Silva-Santos (79.), 0:6 Stefan Silva-Santos (87.)



SG Flamersheim / Kirchheim – SSV Golbach 1928 2:2

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Sven Förster (66. Tom Heine), Lukas Mager, Timo Jäntgen (46. Philipp Rogaczewski), Paul Doppelfeld, Marco Klein, Lukas Heiwolt, Daniel Graichen (76. Kasimir Johannes Reutershan), Oleh Ponochovnyi (60. Michael Euskirchen) - Trainer: Marco Markwald

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Markus Müller, Lukas Malsbenden, Finn Harnisch (80. Samuel Sistermann), Kai Müller, Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Richard Stier, Raphael-Stefan Kremp, Max Hofmann, Jean-Claude Kamano (71. Maurice Gölden) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: Bilal Bodabouz - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Daniel Graichen (14.), 2:0 Daniel Graichen (41.), 2:1 Raphael-Stefan Kremp (85.), 2:2 Maurice Gölden (89.)



SG Dahlem-Schmidtheim – TuS Mechernich 1897 4:0

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Timo Wassong, Dino Halilic (81. Fabian Klimpel), Luca Caputo (62. Fabian Thur), Niklas Hahn, Leon Ingenhaag (67. Sebastian Etten), Christopher Haep, Aleksandr Miller (67. Leon Merget), Johann Jentges (76. Roman Wawer), Silvio Ferjani, Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

TuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Niklas Borgelt, Kevin Magold, Sven Lepartz (70. Leo Evertz), Tobias Hoß, Moritz Zinken (49. Leon Radschibajev), Franz Evertz, Jonas Hohn, Marco Zenner (49. Sekou Keita), Tom Lengersdorf (81. Nils Althausen), Jens Honnef (81. Luca Althausen) - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Timo Wassong (7.), 2:0 Johann Jentges (18.), 3:0 Johann Jentges (61.), 4:0 Alexander Haep (75.)