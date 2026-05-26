Drei Teams, ein Ziel: das Regionalliga-Ticket im Südwesten

Wem gelingt der große Wurf? – Foto: Marcel Lorenz

Im Südwesten wird der letzte freie Startplatz für die kommende Saison der Regionalliga Südwest über eine Aufstiegsrunde mit drei Mannschaften vergeben. Die Vizemeister aus der Oberliga Baden-Württemberg, der Hessenliga und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielen Anfang Juni in einer einfachen Runde den Aufsteiger aus.

Als Vertreter aus Baden-Württemberg steht der VfR Mannheim bereits fest. Die Hessenliga schickt den FC Eddersheim ins Rennen. Nur der Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz ist aktuell noch offen. Dort kämpfen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern und der FK Pirmasens noch um den Vizemeistertitel und damit um die Teilnahme an der Relegation.

Der Modus ist dabei klar geregelt: Zunächst trifft am Donnerstag, 4. Juni, der VfR Mannheim auf den FC Eddersheim. Der Verlierer dieser Partie muss drei Tage später erneut ran und trifft auf den Vertreter aus Rheinland-Pfalz. Zum Abschluss bekommt der Gewinner des ersten Spiels die dritte Mannschaft der Runde vor die Brust.