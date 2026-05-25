Drei Teams, ein Ticket: Kreisliga Mitte-Nord vor Herzschlagfinale

Der Druck steigt, die Tabellenrechner laufen heiß: Der SV Raspo Lathen und der FC Wesuwe haben vorgelegt, jetzt liegt der Ball beim SV Flechum. Gewinnen die Flechumer ihr Nachholspiel gegen den SV Esterwegen, übernimmt das Team die Pole Position im packenden Aufstiegsrennen der Kreisliga Mitte-Nord. Vor dem finalen Spieltag droht ein Fußballabend, den man im Emsland so schnell nicht vergisst.

Die Ausgangslage vor dem 25. Spieltag ist klar und spannender könnte sie kaum sein. Der SV Raspo Lathen führt die Tabelle nach 25 absolvierten Partien mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von plus 27 an. Zuletzt setzte sich Lathen gegen den FC Bockholte durch und legte damit im Titelrennen vor.

Flechum hat plötzlich alles in der eigenen Hand

Direkt dahinter lauert der FC Wesuwe. Ebenfalls 50 Punkte stehen auf dem Konto, allerdings mit einem deutlich kleineren Torplus von sieben Treffern. Damit bleibt klar: Im Fernduell zählt inzwischen jeder Treffer doppelt.

Und mittendrin: der SV Flechum. Die Mannschaft steht aktuell bei 48 Punkten und einem Torverhältnis von plus 21, hat aber noch das Nachholspiel gegen den SV Esterwegen in der Hinterhand. Mit einem Sieg würde Flechum an beiden Konkurrenten vorbeiziehen und als Tabellenführer in den letzten Spieltag gehen.

Finale am 29. Mai verspricht Hochspannung

Damit deutet in der Kreisliga Mitte-Nord alles auf ein echtes Saisonfinale hin. Drei Mannschaften kämpfen um den direkten Aufstieg, eine weitere Chance über die Relegation und am Ende wird ein Team leer ausgehen.

Die Konstellation für den letzten Spieltag am 29. Mai 2026 könnte kaum brisanter sein:

Der SV Raspo Lathen empfängt Blau-Weiß Lorup, der FC Wesuwe reist zum SV Sigiltra Sögel und der SV Flechum bekommt es zuhause mit dem FC Bockholte zu tun. Alle Partien werden zeitgleich um 19:30 Uhr angepfiffen.

Direkter Aufstieg, Relegation gegen den SV Adler Messingen oder am Ende doch nur Platz drei, in der Kreisliga Mitte-Nord liegen Freudentaumel und Enttäuschung bald nur noch 90 Minuten auseinander.