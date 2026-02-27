Drei Teams, ein Thron: Die Landesklasse vor der Machtübergabe? Landesklasse West: Brieselang und Babelsberg 74 im Fernduell, während im Keller der Abstiegskampf tobt. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Es ist ein Wochenende der wichtigen Spiele in der Landesklasse West, wenn der 16. Spieltag die pure Leidenschaft zurück auf den Rasen bringt. Während an der Spitze ein dramatischer Dreikampf um die Krone tobt, klammern sich die Teams am Ende des Tableaus verzweifelt an jeden Grashalm, um dem drohenden Abgrund zu entkommen. In diesen kommenden 90 Minuten wird sich zeigen, wer die Nerven aus Stahl besitzt und wer der unerbittlichen Last des Drucks weichen muss, denn jeder Fehler kann nun den Untergang bedeuten.

In Falkensee wird der Spieltag mit einem hochemotionalen Überlebenskampf eröffnet. Das Tabellenschlusslicht Blau-Gelb Falkensee steht mit nur 11 Punkten am Abgrund und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um die rote Laterne abzugeben. Die Reserve von Babelsberg 03 hingegen rangiert mit 15 Punkten auf dem zwölften Platz und will den Vorsprung auf die Abstiegszone ausbauen. Die Gastgeber schöpfen Hoffnung aus dem Hinspiel, welches sie spektakulär mit 4:2 in Babelsberg gewinnen konnten. Wird dieser psychologische Vorteil ausreichen, um den Bann erneut zu brechen?

Der Spitzenreiter bittet zum Tanz, doch die Hürde in der Prignitz ist hoch. SV Grün-Weiß Brieselang thront mit 31 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von +31 an der Spitze. Doch der FSV Veritas Wittenberge/Breese, aktuell Siebter mit 23 Punkten, hat bereits im Hinspiel bewiesen, dass er den Favoriten ärgern kann. Das damalige 1:1-Unentschieden war ein Warnschuss für Brieselang. Für den Tabellenführer zählt nur ein Sieg, um den heranstürmenden FSV Babelsberg 74 auf Distanz zu halten.

In Nauen herrscht Aufbruchstimmung. Der VfL rangiert mit 27 Punkten auf einem starken vierten Platz und lauert auf Patzer des Führungstrios. Zu Gast ist der FK Hansa Wittstock 1919, der als Tabellendreizehnter mit 14 Punkten tief im Abstiegssumpf steckt. Nauen geht als klarer Favorit in die Partie, nachdem man bereits das Hinspiel in Wittstock souverän mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Für die Gäste ist es ein Spiel gegen die Angst, für Nauen die Chance, den Anschluss an die absolute Spitze zu zementieren.

Für Chemie Premnitz brennt die Luft. Mit 11 Punkten auf dem vorletzten Platz ist die Lage existenziell bedrohlich. Die SG Saarmund reist mit 16 Punkten im Gepäck an und will den zehnten Tabellenplatz festigen. Die Erinnerung an das Hinspiel, das Saarmund mit 2:0 gewann, schmerzt in Premnitz noch immer. In diesem Schicksalsspiel müssen die Hausherren über sich hinauswachsen, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren.

Ein echtes Nachbarschaftsduell im oberen Mittelfeld erwartet die Zuschauer in Brandenburg an der Havel. Borussia (Platz 6, 24 Punkte) empfängt Schenkenberg (Platz 5, 25 Punkte). Es ist das Duell um die Vorherrschaft hinter den Aufstiegsplätzen. Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das Schenkenberg mit 4:2 für sich entschied. Borussia brennt auf Revanche, um in der Tabelle am direkten Konkurrenten vorbeizuziehen.

Der Tabellenzweite reist in die Prignitz. FSV Babelsberg 74 liegt punktgleich mit dem Spitzenreiter bei 31 Zählern und darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn der Traum vom Aufstieg wahr werden soll. Der Pritzwalker FHV 03 steht mit 15 Punkten auf Rang elf und braucht jeden Zähler gegen den Abstieg. Schon das Hinspiel war eine hochdramatische Angelegenheit, die die Babelsberger nur knapp mit 3:2 gewannen. Wird es erneut ein Krimi bis zur letzten Minute?

In Golm prallen Welten aufeinander. Die Grün-Weißen stehen mit 19 Punkten auf Platz acht im gesicherten Mittelfeld. Ganz anders die Situation bei Einheit Perleberg: Der SSV ist mit 13 Punkten auf dem 14. Platz akut abstiegsgefährdet. Golm will den 2:1-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen, während Perleberg mit dem Mut der Verzweiflung kämpfen muss, um den rettenden zwölften Platz nicht aus den Augen zu verlieren.