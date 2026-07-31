 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Drei Teams, drei Neustarts: Nordhessen startet in die Hessenliga

Baunatal muss wichtige Abgänge auffangen, die Junglöwen feiern nach 17 Jahren ihr Comeback und beim CSC beginnt die Ära Matys.

von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janina Alheit

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Hessenliga
SV Darmstadt 98 (U21) II
KSV Baunatal
CSC 03 Kassel
FC Gießen

Die Hessenliga startet mit drei nordhessischen Teams in die neue Saison. Neben dem etablierten KSV Baunatal und dem in der Relegation geretteten CSC 03 Kassel gehört nun auch die zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel zum 18 Teams umfassenden Feld.

Die neue Ordnung nach Krengel und Blahout

Heute, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
19:30

Dem KSV Baunatal gehört am Freitagabend die große Bühne. Die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe eröffnet die Saison um 19.30 Uhr beim Aufsteiger SV Rot-Weiß Hadamar und geht dabei erstmals ohne die langjährigen Leistungsträger Patrick Krengel und Maximilian Blahout in ein Hessenliga-Spiel. Beide prägten die Defensive über viele Jahre, standen für Verlässlichkeit und gehörten auch außerhalb des Platzes zu den wichtigen Figuren des Teams.

Ihre Rollen sollen nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Mit Nikhil Bawa, Natnael Mokonnen und Henning Prüße hat Baunatal neue Optionen für die Abwehr verpflichtet, zudem können Tim Welker, Dominik Schneider, Daniel Borgardt oder Erik Hindemith verschiedene Positionen übernehmen. Auch die jungen Serkan Karakoc und Manol Dashev sollen zusätzliche Verantwortung tragen. Nach Platz fünf in der Vorsaison bleibt das obere Tabellendrittel zwar die Orientierung, zunächst muss sich nach dem Umbruch aber eine neue Hierarchie finden.

Junglöwen treffen auf einen etablierten Hessenligisten

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gießen
FC GießenFC Gießen
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
14:00

Aufsteiger KSV Hessen Kassel II kehrt am Samstag um 14 Uhr nach 17 Jahren in die Hessenliga zurück – und bekommt es zum Auftakt auswärts mit dem FC Gießen zu tun. Für die junge Mannschaft von Trainer Danny Overkamp ist die Begegnung eine erste anspruchsvolle Standortbestimmung.

Im Mittelpunkt der Junglöwen steht Okan Gül. Der 34-Jährige soll als Kapitän, Spielgestalter und verlängerter Arm des Trainers einer Mannschaft Halt geben, die zu großen Teilen aus entwicklungsfähigen Spielern besteht. Für zusätzliche Erfahrung sorgen unter anderem Florian Heussner, Sebastian Schmeer und Neuzugang Jon Mogge. Der Klassenerhalt ist das klare Ziel – erreicht werden soll er mit einer Mischung aus jungen Talenten, Kasseler Identität und wenigen Routiniers.

Neues Gesicht am Kreisel

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
SV Darmstadt 98 (U21)
SV Darmstadt 98 (U21)SV Darmstadt 98 (U21) II
15:00

Beim CSC 03 Kassel beginnt am Sonntag um 15 Uhr gegen die U21 des SV Darmstadt 98 ein neues Kapitel. Nach der erst in der Relegation gesicherten Vorsaison hat Jaroslaw Matys die Verantwortung von Lothar Alexi übernommen, der dem Verein als sportlicher Leiter erhalten bleibt. Für den bisherigen Spieler und Co-Trainer ist es die erste Station als Chefcoach – und zugleich die Aufgabe, einen deutlich veränderten Kader zu einer neuen Einheit zu formen.

Mit Kevin Nennhuber, Jon Mogge, Nico Möller und Finn Bindbeutel haben die Rothosen viel Erfahrung und Qualität verloren. Dafür wurden unter anderem Leo Gingel, Lukas Geisler, Tim Sommer, Philip Udogu und Ryan Nelson Mawamba Menougong verpflichtet. Die neue Mannschaft ist jünger, soll ihre fehlende Eingespieltheit aber durch Intensität und Geschlossenheit ausgleichen. Matys wird dabei von den spielenden Co-Trainern Jan Iksal und Christoph Reuter unterstützt. Der Klassenerhalt bleibt zunächst der Maßstab – der Auftakt gegen Darmstadts talentierte Reserve dürfte bereits zeigen, wie weit das neu formierte Kollektiv ist.