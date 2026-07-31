Drei Teams, drei Neustarts: Nordhessen startet in die Hessenliga

Die Hessenliga startet mit drei nordhessischen Teams in die neue Saison. Neben dem etablierten KSV Baunatal und dem in der Relegation geretteten CSC 03 Kassel gehört nun auch die zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel zum 18 Teams umfassenden Feld.
Dem KSV Baunatal gehört am Freitagabend die große Bühne. Die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe eröffnet die Saison um 19.30 Uhr beim Aufsteiger SV Rot-Weiß Hadamar und geht dabei erstmals ohne die langjährigen Leistungsträger Patrick Krengel und Maximilian Blahout in ein Hessenliga-Spiel. Beide prägten die Defensive über viele Jahre, standen für Verlässlichkeit und gehörten auch außerhalb des Platzes zu den wichtigen Figuren des Teams.
Ihre Rollen sollen nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Mit Nikhil Bawa, Natnael Mokonnen und Henning Prüße hat Baunatal neue Optionen für die Abwehr verpflichtet, zudem können Tim Welker, Dominik Schneider, Daniel Borgardt oder Erik Hindemith verschiedene Positionen übernehmen. Auch die jungen Serkan Karakoc und Manol Dashev sollen zusätzliche Verantwortung tragen. Nach Platz fünf in der Vorsaison bleibt das obere Tabellendrittel zwar die Orientierung, zunächst muss sich nach dem Umbruch aber eine neue Hierarchie finden.
Aufsteiger KSV Hessen Kassel II kehrt am Samstag um 14 Uhr nach 17 Jahren in die Hessenliga zurück – und bekommt es zum Auftakt auswärts mit dem FC Gießen zu tun. Für die junge Mannschaft von Trainer Danny Overkamp ist die Begegnung eine erste anspruchsvolle Standortbestimmung.
Im Mittelpunkt der Junglöwen steht Okan Gül. Der 34-Jährige soll als Kapitän, Spielgestalter und verlängerter Arm des Trainers einer Mannschaft Halt geben, die zu großen Teilen aus entwicklungsfähigen Spielern besteht. Für zusätzliche Erfahrung sorgen unter anderem Florian Heussner, Sebastian Schmeer und Neuzugang Jon Mogge. Der Klassenerhalt ist das klare Ziel – erreicht werden soll er mit einer Mischung aus jungen Talenten, Kasseler Identität und wenigen Routiniers.
Beim CSC 03 Kassel beginnt am Sonntag um 15 Uhr gegen die U21 des SV Darmstadt 98 ein neues Kapitel. Nach der erst in der Relegation gesicherten Vorsaison hat Jaroslaw Matys die Verantwortung von Lothar Alexi übernommen, der dem Verein als sportlicher Leiter erhalten bleibt. Für den bisherigen Spieler und Co-Trainer ist es die erste Station als Chefcoach – und zugleich die Aufgabe, einen deutlich veränderten Kader zu einer neuen Einheit zu formen.
Mit Kevin Nennhuber, Jon Mogge, Nico Möller und Finn Bindbeutel haben die Rothosen viel Erfahrung und Qualität verloren. Dafür wurden unter anderem Leo Gingel, Lukas Geisler, Tim Sommer, Philip Udogu und Ryan Nelson Mawamba Menougong verpflichtet. Die neue Mannschaft ist jünger, soll ihre fehlende Eingespieltheit aber durch Intensität und Geschlossenheit ausgleichen. Matys wird dabei von den spielenden Co-Trainern Jan Iksal und Christoph Reuter unterstützt. Der Klassenerhalt bleibt zunächst der Maßstab – der Auftakt gegen Darmstadts talentierte Reserve dürfte bereits zeigen, wie weit das neu formierte Kollektiv ist.