Drei Teams, drei Neustarts: Nordhessen startet in die Hessenliga

– Foto: Janina Alheit

Die Hessenliga startet mit drei nordhessischen Teams in die neue Saison. Neben dem etablierten KSV Baunatal und dem in der Relegation geretteten CSC 03 Kassel gehört nun auch die zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel zum 18 Teams umfassenden Feld.

Die neue Ordnung nach Krengel und Blahout

Dem KSV Baunatal gehört am Freitagabend die große Bühne. Die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe eröffnet die Saison um 19.30 Uhr beim Aufsteiger SV Rot-Weiß Hadamar und geht dabei erstmals ohne die langjährigen Leistungsträger Patrick Krengel und Maximilian Blahout in ein Hessenliga-Spiel. Beide prägten die Defensive über viele Jahre, standen für Verlässlichkeit und gehörten auch außerhalb des Platzes zu den wichtigen Figuren des Teams. Ihre Rollen sollen nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Mit Nikhil Bawa, Natnael Mokonnen und Henning Prüße hat Baunatal neue Optionen für die Abwehr verpflichtet, zudem können Tim Welker, Dominik Schneider, Daniel Borgardt oder Erik Hindemith verschiedene Positionen übernehmen. Auch die jungen Serkan Karakoc und Manol Dashev sollen zusätzliche Verantwortung tragen. Nach Platz fünf in der Vorsaison bleibt das obere Tabellendrittel zwar die Orientierung, zunächst muss sich nach dem Umbruch aber eine neue Hierarchie finden.

Junglöwen treffen auf einen etablierten Hessenligisten

Morgen, 14:00 Uhr FC Gießen FC Gießen KSV Hessen Kassel KSV Hessen II 14:00 PUSH

Aufsteiger KSV Hessen Kassel II kehrt am Samstag um 14 Uhr nach 17 Jahren in die Hessenliga zurück – und bekommt es zum Auftakt auswärts mit dem FC Gießen zu tun. Für die junge Mannschaft von Trainer Danny Overkamp ist die Begegnung eine erste anspruchsvolle Standortbestimmung. Im Mittelpunkt der Junglöwen steht Okan Gül. Der 34-Jährige soll als Kapitän, Spielgestalter und verlängerter Arm des Trainers einer Mannschaft Halt geben, die zu großen Teilen aus entwicklungsfähigen Spielern besteht. Für zusätzliche Erfahrung sorgen unter anderem Florian Heussner, Sebastian Schmeer und Neuzugang Jon Mogge. Der Klassenerhalt ist das klare Ziel – erreicht werden soll er mit einer Mischung aus jungen Talenten, Kasseler Identität und wenigen Routiniers. Neues Gesicht am Kreisel