Drei Teams doppelt dabei: Die Elf der Saison der Kreisliga C Waldeck Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Enno Fahrenbach vom TSV Strothe II. Der Schlussmann wurde dreimal in die Elf der Woche gewählt und sichert sich damit den Platz zwischen den Pfosten. In der Saison kam Fahrenbach in der KLC Nord Waldeck auf 19 Einsätze. Die Dreierkette bilden Alexander Dotz von TuS Bad Arolsen II, Marian Schmidt von der SG Union Eder II und Yannik Meyer von der SG Basdorf/Werbetal II. Dotz wurde viermal nominiert und steuerte als Abwehrspieler starke sechs Treffer bei. Schmidt kam auf drei Nominierungen sowie vier Tore und fünf Assists, Meyer wurde ebenfalls dreimal berücksichtigt und gehörte mit zehn Einsätzen zu den Stützen der Basdorfer Defensive.

Im Mittelfeld führt Julius Köhler von der SG Union Eder II die Auswahl an. Der Mittelfeldspieler wurde fünfmal in die Elf der Woche gewählt und sammelte neun Tore sowie acht Assists. Neben ihm steht sein Teamkollege Marlic Wedler, der vier Nominierungen, acht Treffer und vier Vorlagen vorweisen kann. Komplettiert wird die Reihe von Bennet Bangert und Jannik Sündhoff vom TSV Strothe II: Bangert kam auf drei Nominierungen sowie elf Tore und acht Assists, Sündhoff wurde ebenfalls dreimal berücksichtigt. Im Angriff steht Robin Hohmann von der SG Union Eder II. Mit neun Nominierungen ist er der am häufigsten berücksichtigte Spieler dieser Elf – und mit 17 Toren sowie 13 Assists zugleich einer der auffälligsten Offensivspieler der Liga. Neben ihm stehen Morris Hänisch von der SG Lelbach/Rhena II, der sechsmal in der laufenden KLC-Saison traf, sowie Jannis Wagner, ebenfalls aus Lelbach/Rhena, der in sieben Einsätzen starke zwölf Tore und eine Vorlage sammelte.