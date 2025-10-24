Drei Teams blicken auf den ersten Platz, Schelsen will ersten Sieg

Den Anfang des Spieltags machen die DJK Hehn und der VfB Korschenbroich. Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen mussten die Hehner am vergangenen Spieltag eine deutliche 0:5-Pleite beim Tabellenersten SV Otzenrath einstecken. Die Korschenbroicher setzten derweil ihren ungeschlagenen Lauf auch gegen den Polizei SV fort und siegten klar mit 6:0. Seit dem ersten Spieltag, also seit acht Partien, ist der VfB nun schon ungeschlagen und will diese Serie auch gegen die DJK fortsetzen. Mit einem weiteren Dreier würde sich der Fünftplatzierte weiterhin im oberen Tabellenbereich festsetzen. Die Hehner würden sich mit einem Sieg einen großen Vorsprung auf die Abstiegszone erspielen.

Gleichzeitig trifft der Rheydter SV auf die SpVg Odenkirchen II. Rheydt legte nach dem Finaleinzug auch am vergangenen Spieltag in der Liga nach und besiegte das Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach souverän mit 4:1. Durch das spielfreie Wochenende Otzenraths haben die Rheydter nun die Möglichkeit mit einem weiteren Triumph bis auf den ersten Platz zu springen. Für die Spielvereinigung geht es zeitgleich darum den Negativtrend zu stoppen, denn seit sechs Liga-Duellen steht Odenkirchen ohne einen Sieg da. Mit einer Überraschung gegen den SV würden sich die Gäste wieder absetzen vom Tabellenkeller.

Die Sportfreunde Neuwerk II ergatterten sich am vergangenen Spieltag den zweiten Dreier der Spielzeit und kletterten somit auf den siebten Tabellenplatz. Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn holte zwar den vierten Zähler der Saison, blieb allerdings zeitgleich auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg. Die Sportfreunde können mit einem weiteren Erfolg den siebten Rang festigen und zeitgleich den Abstand auf die oberen Vereine verkürzen. Für Wickrathhahn ist ein Dreier umso wichtiger, denn die konkurrierenden Mannschaften setzen sich immer mehr ab vom FC.

Der Polizei SV Mönchengladbach musste sich nach sechs Liga-Partien ohne Niederlage klar und deutlich mit 1:6 in Korschenbroich geschlagen geben. Somit verpasste es der SV ganz oben mitspielen zu können. Am kommenden Spieltag treffen die Gladbacher auf den ASV Süchteln II, der mit einer überraschenden 1:2-Pleite gegen Neuwerk die Tabellenspitze verlor. Da Otzenrath allerdings kein Spiel am Wochenende zu bestreiten hat und somit auch keine weiteren Punkte holen kann, hat der ASV die Möglichkeit mit einem Erfolg wieder zurück auf den ersten Rang zu klettern. Der Polizei SV kann sich derweil den fünften Platz zurück erkämpfen.

Der TuS Liedberg verlor ein wenig den Faden nach dem überragenden Saisonstart. Auch gegen den FC Wickrathhahn blieben die Liedberger trotz einer 2:0-Führung am Ende sieglos. Es war das fünfte Liga-Duell in Folge, das der TuS ohne einen Triumph beendete. Somit findet sich Liedberg mittlerweile in der unteren Tabellenhälfte wieder. Jedoch sind es noch fünf Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Um allerdings nicht noch tiefer zu fallen, benötigt es Zähler gegen den kommenden Gegner SC Rheindahlen. Der SC erhoffte sich eine Wende durch den Erfolg gegen Rheydt, verlor das darauffolgende Spiel gegen Neersbroich allerdings klar mit 0:3. Um ebenfalls nicht unten rein zu rutschen benötigt Rheindahlen wieder einen Sieg.

