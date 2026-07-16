Drei Teams aus der Region präsentieren Zugänge

– Foto: TSF Ditzingen

Der TSV Kohlberg aus der Kreisliga B5 Neckar/Fils begrüßt Tobias Oswald als neuen Co-Trainer. Er verstärkt ab sofort das Trainerteam und soll die Mannschaft in der kommenden Saison unterstützen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Weissach

Der TSV Weissach aus der Kreisliga A2 Enz/Murr verabschiedet Elio Weiß. Nach 108 Spielen und 45 Toren endet seine Zeit beim Verein. Mit Weiß feierte der TSV zwei Aufstiege, die in Erinnerung bleiben. Durch Einsatz, Teamgeist und Leidenschaft prägte er Weissach sportlich und menschlich. Der Verein würdigt seine Leistungen und bedankt sich für die gemeinsame Zeit. Für die Zukunft wünscht der TSV seinem bisherigen Spieler viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Satteldorf

Die SpVgg Satteldorf verstärkt ihren Landesligakader in der Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Anika Lechner. Die Stürmerin wechselt von der SpVgg Hengstfeld nach Satteldorf und bringt fußballerische Wurzeln beim SV Weinberg mit. Nach der Bildung einer Spielgemeinschaft entschied sie sich für den Schritt in die Damen 1. Lechner möchte ihr Fitnessniveau verbessern, Spielpraxis sammeln und fester Teil der Mannschaft werden. Als ruhige und überlegte Spielerin freut sie sich besonders auf ihr erstes Tor im neuen Trikot. Für Satteldorf ist sie eine weitere Option in der Offensive für die kommende Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++