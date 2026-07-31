Drei Talente gehen den Schritt aus der Landesliga zum Verbandsligisten Verbandsliga +++ Der FSV Barleben startet mit insgesamt fünf neuen Gesichtern in die neue Saison von Kevin Gehring · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pilz/Fromme/Sanne

Mit dem Auswärtsspiel beim Burger BC in der Ausscheidungsrunde des dachbleche24-Landespokals (im Livestream übertragen auf https://mediathek.mediengruppe-mitteldeutschland.de/) startet der FSV Barleben am Sonnabend in die neue Saison. Dann könnten auch die fünf Neuzugänge des Verbandsligisten ihr Pflichtspiel-Debüt feiern.

Mit Philipp Kleine hatte der FSV einen neuen Keeper in der Bördeoberliga gefunden, mit Jan Niklas Frenkel ist ein begehrter Landesliga-Torjäger aus Schönebeck an den Anger gewechselt. Neben Frenkel sind im Sommer noch drei weitere Youngsters, die zuvor in der Landesliga gespielt haben, nach Barleben gekommen. "Wir setzen den Weg, jungen Talenten in der Verbandsliga eine Chance zu geben, weiter fort", unterstreicht Max Schönijahn aus dem Trainerteam mit Christoph Grabinski. Vom Zweitliga-Meister auf Malta zum FSV Barleben in die Verbandsliga Mit Angus Niemann und Lucas Barth schlossen sich zwei 19-Jährige dem FSV an. Beide haben für den SV Arminia Magdeburg ihre ersten Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Niemann verbuchte in der Saison 2024/25 als A-Jugendlicher bereits neun Scorerpunkte in 15 Landesliga-Einsätzen und kickte zuletzt im Rahmen eines Auslandsjahres für den Zweitliga-Meister Sliema Wolves AFC auf Malta. Zum Spielerprofil:

>> Angus Niemann "Angus ist ein sehr dynamischer Spieler mit einem sehr guten linken Fuß, der unsere Planstelle auf der linken Seite schließt", sagt Schönijahn über den neuen Mann für die Außenbahn. "Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil und wird den Konkurrenzkampf absolut bereichern."