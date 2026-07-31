Drei Talente gehen den Schritt aus der Landesliga zum Verbandsligisten

Mit dem Auswärtsspiel beim Burger BC in der Ausscheidungsrunde des dachbleche24-Landespokals (im Livestream übertragen auf https://mediathek.mediengruppe-mitteldeutschland.de/) startet der FSV Barleben am Sonnabend in die neue Saison. Dann könnten auch die fünf Neuzugänge des Verbandsligisten ihr Pflichtspiel-Debüt feiern.
Mit Philipp Kleine hatte der FSV einen neuen Keeper in der Bördeoberliga gefunden, mit Jan Niklas Frenkel ist ein begehrter Landesliga-Torjäger aus Schönebeck an den Anger gewechselt. Neben Frenkel sind im Sommer noch drei weitere Youngsters, die zuvor in der Landesliga gespielt haben, nach Barleben gekommen. "Wir setzen den Weg, jungen Talenten in der Verbandsliga eine Chance zu geben, weiter fort", unterstreicht Max Schönijahn aus dem Trainerteam mit Christoph Grabinski.
Mit Angus Niemann und Lucas Barth schlossen sich zwei 19-Jährige dem FSV an. Beide haben für den SV Arminia Magdeburg ihre ersten Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Niemann verbuchte in der Saison 2024/25 als A-Jugendlicher bereits neun Scorerpunkte in 15 Landesliga-Einsätzen und kickte zuletzt im Rahmen eines Auslandsjahres für den Zweitliga-Meister Sliema Wolves AFC auf Malta. Zum Spielerprofil:
"Angus ist ein sehr dynamischer Spieler mit einem sehr guten linken Fuß, der unsere Planstelle auf der linken Seite schließt", sagt Schönijahn über den neuen Mann für die Außenbahn. "Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil und wird den Konkurrenzkampf absolut bereichern."
Auch Lucas Barth, der in bisher 22 Landesliga-Einsätzen für den SV Arminia auf 22 Scorerpunkte kam und zuvor im FCM-Nachwuchs ausgebildet wurde, konnte in den ersten Wochen in Barleben bereits überzeugen. Mit Barth könne man einen "spannenden und entwicklungsfähigen Spieler" begrüßen, hieß es aus dem Trainerteam: "Lucas genießt durch seine Zeit beim FCM eine sehr gute Ausbildung und wird unser Offensivspiel mit seiner Dynamik beleben." Zum Spielerprofil:
Im Zentrum soll dagegen Till Trabert seinen Platz finden. Der 20-Jährige war in den vergangenen beiden Jahren als Stammkraft beim SV Irxleben in der Landesklasse und Landesliga gesetzt. Im Sommer wagte Trabert den Schritt ins Oberhaus von Sachsen-Anhalt. Der Mittelfeldspieler habe "uns in den Probetrainingseinheiten überzeugt", erklärten die FSV-Coaches: "Wir sind uns sicher, dass er unser Zentrum durch seine körperliche Präsenz beleben wird." Zum Spielerprofil: