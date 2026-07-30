Drei Talente auf dem nächsten Entwicklungsschritt

– Foto: Björn Kaisen

Für Weronika Arasniewicz, Anny Kerim-Lindland und Linnea Saelen ist der Alltag bei den Frauen des VfL Wolfsburg längst mehr als ein kurzer Einblick in den Profifußball. Nachdem das Trio bereits im Wintertrainingslager erste Erfahrungen mit der ersten Mannschaft gesammelt hatte, gehören die drei Nachwuchsspielerinnen inzwischen fest zum Bundesliga-Kader. Im laufenden Sommertrainingslager wollen sie ihre Entwicklung fortsetzen und sich für weitere Einsatzzeiten empfehlen.

Linnea Saelen beschreibt die Veränderung auf der Homepage des Vereins als etwas Besonderes. Während sie im Winter noch als Gast dabei gewesen sei, gehöre sie inzwischen vollständig zum Team. Diese Entwicklung erfülle sie mit Stolz.

Der Schritt vom Nachwuchs- in den Profibereich war für alle drei Spielerinnen das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung. Während das Trainingslager auf Malta im Winter zunächst einen Vorgeschmack auf den Alltag bei den Profis bot, sind Arasniewicz, Kerim-Lindland und Saelen inzwischen fester Bestandteil der Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch.

Für Anny Kerim-Lindland markiert die feste Zugehörigkeit zur ersten Mannschaft ebenfalls einen wichtigen Meilenstein. Bereits erste Bundesliga-Einsätze hätten ihr zusätzliche Sicherheit gegeben. Das professionelle Umfeld in Wolfsburg biete ideale Voraussetzungen, um sich sportlich weiterzuentwickeln.

Auch Weronika Arasniewicz blickt auf intensive Monate zurück. Nach ihrer Rückkehr zur U20 sammelte die Mittelfeldspielerin weitere Erfahrungen im Nachwuchsbereich und mit den polnischen Auswahlmannschaften. Die kontinuierliche Arbeit habe sich ausgezahlt. Schritt für Schritt habe sie sich verbessert und sich damit ihren Platz im Profikader erarbeitet.

Tägliches Lernen auf Bundesliga-Niveau

Der Alltag mit erfahrenen Nationalspielerinnen bedeutet für die drei Talente vor allem eines: permanente Entwicklung. Saelen hebt besonders den Austausch innerhalb der Mannschaft hervor. Von den erfahrenen Mitspielerinnen könne sie sowohl auf als auch neben dem Platz täglich profitieren.

Arasniewicz betont vor allem die mentale Entwicklung. Auf höchstem Niveau gehöre es dazu, mit guten und schwierigen Phasen umzugehen. Geduld und kontinuierliche Arbeit seien entscheidend, um sich langfristig durchzusetzen. Gleichzeitig stelle das höhere Tempo im Profifußball jeden Tag neue Anforderungen.

Kerim-Lindland sieht insbesondere die Intensität im Training als wichtigen Baustein ihrer Entwicklung. Jede Einheit fordere die Spielerinnen, gleichzeitig wachse das Verständnis innerhalb der Mannschaft mit jedem gemeinsamen Training.

Trotz zahlreicher personeller Veränderungen erleben die drei Nachwuchsspielerinnen ein offenes Mannschaftsgefüge. Neue Spielerinnen würden schnell integriert, das Miteinander spiele im täglichen Trainingsbetrieb eine zentrale Rolle.

Saelen empfindet den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft als einen wichtigen Faktor. Gerade das gemeinsame Arbeiten im Trainingslager lasse das Team weiter zusammenwachsen.

Auch Arasniewicz betont, dass sie ihre neue Rolle mit großer Dankbarkeit erfüllt. Die Möglichkeit, sich als junge Spielerin auf diesem Niveau zu beweisen, sei für sie Motivation und Ansporn zugleich.

Mit klaren Zielen in die neue Saison

Der Blick richtet sich inzwischen auf die kommenden Pflichtspiele. Die Nachwuchsspielerinnen wollen ihre Entwicklung fortsetzen und sich dauerhaft auf Bundesliga-Niveau etablieren.

Saelen möchte ihren Einfluss auf das Spiel weiter vergrößern und zusätzliche Einsatzminuten sammeln. Kerim-Lindland verfolgt das Ziel, sich täglich zu verbessern, der Mannschaft mit Leistungen und Toren zu helfen und weitere Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln. Arasniewicz stellt dagegen ihre persönliche Entwicklung in den Vordergrund. Für sie steht im Fokus, sowohl als Fußballerin als auch als Persönlichkeit den nächsten Schritt zu gehen.

Vom ersten Kennenlernen des Profi-Alltags bis zur festen Rolle im Bundesliga-Kader haben alle drei Talente in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Das Sommertrainingslager bietet ihnen nun die nächste Gelegenheit, sich für weitere Aufgaben im Trikot der Wölfinnen zu empfehlen.