Robert Ertl (im Vordergrund) ist nicht mehr Trainer des SV Lalling – Foto: Helmut Weiderer

Drei Tage vor dem Start: Lalling trennt sich von Ertl Der abstiegsbedrohte Kreisklassist zieht nach einer durchwachsenen Vorbereitung die Reißleine +++ Markus Drexler übernimmt bis zum Saisonende Verlinkte Inhalte KK Regen Lalling Robert Ertl Markus Drexler

Am Mittwoch hat der SV Lalling die Entscheidung getroffen, sich mit sofortiger Wirkung von Coach Robert Ertl zu trennen. Der Kirchberger wurde erst im September als Übungsleiter installiert und verbuchte in seiner Amtszeit eine durchaus ordentliche Bilanz - in zehn Partien unter der Regie von Ertl konnten immerhin zehn Punkte eingespielt werden. Allerdings hätte der 38-Jährige im Sommer aus privaten Gründen ohnehin aufgehört und mit Markus Knogl konnte der Klub bereits einen Nachfolger präsentieren. Nun kommt aber alles ganz anders: Ertl wurde von seinen Aufgaben entbunden und der bisherige Co-Spielertrainer Markus Drexler sollen mit der Unterstützung eines Liniencoaches - wer das sein wird, steht noch nicht fest - die Kohlen aus dem Feuer holen.

Besorgniserregend waren die Testspiel-Resultate. Gegen den in der A-Klasse beheimateten Nachbarn SV Schaufling gab es vor eineinhalb Wochen eine 2:6-Pleite. Die Generalprobe gegen den Regener A-Klassenprimus SG Rinchnach / Kirchdorf ging mit einer 0:4-Schlappe ebenfalls komplett in die Hose. "Die Vorbereitung ist alles andere als gut gelaufen. Wir hatten zuletzt immer mehr den Eindruck, dass Robert die Mannschaft nicht mehr richtig erreicht. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Zusammenarbeit gleich zu beenden. Das tut uns sehr leid, weil Robert menschlich und fachlich ein Top-Mann ist. Zuletzt fehlte uns aber die Überzeugung, dass wir in der aktuellen Konstellation die Kurve noch bekommen", sagt Lallings Sportlicher Leiter Simon Stockbauer, der zugleich einen klaren Appell an die Mannschaft richtet: "Es gibt jetzt keine Ausreden mehr und jeder einzelne Spieler ist gefordert. Der Erhalt der Kreisklasse ist für die sportliche Zukunft des SV Lalling enorm wichtig."









Markus Drexler (re.) fungiert bis zum Saisonende als hauptverantwortlicher Spielertrainer – Foto: Bernhard Enzesberger









Robert Ertl hat seine Demission sehr professionell hingenommen: "Von meiner Seite wird es kein böses Blut geben. Der Verein hat diese Entscheidung getroffen, die ich selbstverständlich auch akzeptiere. Die Trainingsbeteiligung war in den vergangenen Wochen nicht optimal, auch die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele ließen zu wünschen übrig. Dennoch hätte ich mir zugetraut, das Ruder herumzureißen." Dass der künftige Übungsleiter Markus Knogl seinen Dienst vorzeitig antritt, ist kein Thema. "Markus soll im Sommer bei Null anfangen können", betont Stockbauer, der vollstes Vertrauen in Urgestein Markus Drexler hat: "Magge hat ein hohes Standing im Verein und in der Truppe. Wir werden ihm noch einen Mann an der Linie zur Seite stellen und hoffen, dass wir unter seiner Führung am Ende über dem Strich stehen."