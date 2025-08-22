Die Teilnehmer beim Anpfiff Fußball-Camp in Speyer. – Foto: Anpfiff ins Leben

Drei Tage voller Fußball beim Anpfiff-Camp in Speyer Anpfiff ins Leben +++ Viel Spaß bei großer Hitze

Wie vertreibt man sich am besten die Zeit während den Sommerferien? Richtig: Mit Fußball. Das Fußball-Camp, das seit vielen Jahren zum festen Bestandteil von Anpfiff ins Leben gehört, fand in der vergangenen Woche beim Anpfiff-Partnerverein FC Speyer 09 mit 14 Kindern statt. Unterstützt wurde das Camp von Teamsport Rausch aus Sandhausen.

Von Mittwoch bis Freitag wirbelten die Kids der Jahrgänge 2013 bis 2016 über die Plätze der Speyerer Anlage. "Die Kinder hatten großen Spaß", sagte Marcus Helfenstein, Anpfiff-Jugendkoordinator Sport beim FC Speyer 09 und fügte angesichts der heißen Temperaturen hinzu, "wir haben täglich Wassersprenger aufgestellt und bei der Hitze auf die richtige Dosierung zwischen Belastung und Pausen geachtet." Beim abwechslungsreichen Programm von Fußball-Dart, über eine Schussgeschwindigkeitsmessung, einem Slalomparcours auf Zeit bis zu einem speziellen Funino-Court mit aufblasbaren Banden und Toren war alles dabei, was das Herz eines jungen Fußballers höherschlagen lässt. In den Pausen konnten sich die kleinen Kicker obendrein bei einem spannenden Fußballquiz versuchen.

Für den reibungslosen Ablauf sorgten die beiden Jugendtrainer Julian und Niklas Helfenstein sowie die beiden FSJler Nils Gaub und Cyprian Sobanski. "Wir hatten einen richtig guten Mix aus Lernen, Spielen und Spaß haben", brachte Marcus Helfenstein die Inhalte auf den Punkt. Neben den altersgerechten Trainingseinheiten kam das Miteinander aber auch nicht zu kurz. Bei gemeinsamen Mittagessen in der angrenzenden Vereinsgaststätte ließen die Kids die vergangenen Trainingsspiele Revue passieren. Als kleines Geschenk durfte jedes Kind ein Trikot, eine Trinkflasche sowie einen Ball mit nach Hause nehmen.