Drei Tage und 45 Mannschaften: Budenzauber bei Traktor Tucheim Energie-Cup +++ Von den Bambinis bis zu den Alten Herren rollt am Wochenende der Ball

Zu einer großen Turnierserie lädt am Wochenende der Kreisoberliga-Vertreter SV Traktor Tucheim sowie dessen Jugendspielgemeinschaft der Fläminger FÜXXE ins Jerichower Land. Beim Energie-Cup 2023, der von den Firmen AVACON und OMEXOM präsentiert wird, nehmen an drei Tagen insgesamt 45 Mannschaften von den Bambinis bis zu den Alten Herren teil.

Jene Alten Herren eröffnen am Freitagabend die Wettkämpfe in der Sporthalle Parey, bevor am Sonnabend die G-Junioren, die D-Junioren und C-Junioren - unter anderem gegen Mannschaften aus dem benachbarten Brandenburg - ran dürfen. Zum Abschluss des Tages sind von 19:30 Uhr bis kurz vor Mitternacht die Herren des SV Traktor in einer bunt gemischten Konkurrenz gefordert. Und auch am Sonntag rollt noch einmal beim Nachwuchs das Leder: Dann suchen die E- und E-Junioren ihren Turniersieger.

"Aus unserer Sicht repräsentiert dieses Turnier den erfolgreichen Aufbau der Jugendspielgemeinschaft der Fläminger Füxxe", schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung. "Somit bleibt abschließend im Fazit eine beachtliche Summe an 45 Mannschaften, sehr vielen Pokalen und Urkunden, ehrenamtlichen Übungsleitern, Organisationsteam, Eltern, emotionale Spieler und Spielerinnen", heißt es weiter.

