Drei Tage Hallenfieber: SV Ennetach bereitet Bühne für große Duelle

Vom 2. bis 4. Januar 2026 richtet der SV Ennetach in der Ablachhalle in Mengen die traditionellen Hallenkreismeisterschaften Sigmaringen aus. Mit Rundumbande und einem starken Teilnehmerfeld wollen vor allem die Herren- und Damenmannschaften den Jahresauftakt prägen. Doch auch die Jugendturniere gehören zum festen Fundament des Fußballwochenendes.

Drei Tage lang steht die Ablachhalle ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Der SV Ennetach übernimmt als Gastgeber erneut die Verantwortung für eine Veranstaltung, die im regionalen Kalender fest verankert ist. Insgesamt 14 Herrenteams, 10 Damenteams sowie jeweils 10 Teams aus der D- und E-Jugend treten an. Gespielt wird durchgehend mit Rundumbande – ein Garant für Tempo und Emotionen.

Männerturnier eröffnet das Spektakel

Am Freitag, 2. Januar, startet das Herrenfeld um 17:30 Uhr mit den Gruppen A und B. Mannschaften wie der FC Mengen II, der SV Hohentengen, SG Scheer/Ennetach, FC Ostrach oder die SF Hundersingen sorgen bereits in der Vorrunde für hochklassige Paarungen. Der Spielplan ist eng getaktet und verspricht vom ersten Anstoß an Wettkampf pur.

Der zweite Teil der Vorrunde folgt am Samstag. Um 17:00 Uhr beginnt in der Gruppe C die Entscheidung über die letzten Tickets für die Hauptrunde. Teams wie FC Mengen, SV Sigmaringen, SC Türkiyemspor Saulgau oder SG Weithart/Rulfingen bringen zusätzliche Tiefe ins Teilnehmerfeld. Die Vorrunde endet mit zehn intensiven Begegnungen, die über den Einzug in die Finalrunde entscheiden.

Frauenturnier als Herzstück des Finaltages

Der Sonntag gehört den Entscheidungen – und vor allem den Frauen. Ab 9:30 Uhr steigen zehn Damenteams in zwei Gruppen ins Turnier ein. In Gruppe 1 spielen unter anderem SG Langenenslingen/Bingen, SG Renhardsweiler/Herbertingen/Fulgenstadt und SC Blönried, während Gruppe 2 mit TSV Warthausen, SG Altheim und FV Weithart sehr gut besetzt ist.

Der Spielplan führt die Mannschaften durch zahlreiche Begegnungen, bis am Nachmittag die Halbfinals beginnen. Das Finale der Frauen um 18:15 Uhr bildet gemeinsam mit dem Herrenfinale einen der emotionalen Höhepunkte des Wochenendes.

Jugendturniere als Basis der Hallentradition

Während die Herren am Freitag und Samstag dominieren und die Damen am Sonntag im Mittelpunkt stehen, gehört der Samstagvormittag der Jugend. Von 9 bis 17 Uhr spielen die D- und E-Jugendlichen ihre Turniere aus – ein wichtiger Baustein der Veranstaltung, der dem Nachwuchs Spielpraxis und Aufmerksamkeit sichert.

Entscheidungstag für die Herren

Die Hauptrunde der Männer findet ebenfalls am Sonntag statt. Ab dem frühen Mittag bis in den Abend hinein bestimmen Platzierungsspiele, Halbfinals und das Finale um 18:30 Uhr den Turnierverlauf. Der Finaltag verlangt den Herrenteams höchste Konzentration: Nach der Vorrunde in zwei Hallentagen folgen nun die direkten Duelle, die über Sieg oder Ausscheiden entscheiden.

Organisation und Atmosphäre durch Ennetach geprägt

Der SV Ennetach sorgt nicht nur für den sportlichen Rahmen, sondern auch an allen drei Turniertagen für das leibliche Wohl der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Mischung aus gut gefülltem Spielplan, sportlichem Anspruch und familiärer Atmosphäre macht die Hallenkreismeisterschaften seit Jahren zu einem Fixpunkt im regionalen Fußballwinter.