 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Drei Tage Fußballspaß für Kinder

Anpfiff ins Leben Fußballcamp +++ Jetzt anmelden!

von Pressemitteilung/Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Das abwechslungsreiche Anpfiff ins Leben Fußballcamp richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und bietet die Möglichkeit, sportlich aktiv zu werden.

Termine & Orte

Ludwigshafen / Ludwigshafener SC

  1. - 10. Juli 2026, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr
    Jahrgänge: 2014-2017

Speyer / FC Speyer 09

  1. - 29. Juli 2026 jeweils von 9.30 bis 15 Uhr
    Jahrgänge: 2014-2018

Walldorf / FC-Astoria Walldorf

  1. - 05. August 2026, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr
    Jahrgänge: 2014-2017

Heidelberg / SGK Heidelberg

  1. - 10. September 2026, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr
    Jahrgänge: 2014-2017

Wichtige Infos

Die Teilnahme kostet 99 Euro und benötigt keine Vorkenntnisse und keine Vereinsmitgliedschaft.

Darin enthalten sind die Betreuung durch geschulte Trainer, die Verpflegung sowie ein Trikotsatz und ein Ball. Eine Anmeldung ist ab sofort hier möglich.

www.anpfiffinsleben.de/fussballcamp