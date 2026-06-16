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Allgemeines
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Drei Tage Fußballspaß für Kinder
Anpfiff ins Leben Fußballcamp +++ Jetzt anmelden!
von Pressemitteilung/Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Das abwechslungsreiche Anpfiff ins Leben Fußballcamp richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und bietet die Möglichkeit, sportlich aktiv zu werden.
Termine & Orte
Ludwigshafen / Ludwigshafener SC
- 10. Juli 2026, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr Jahrgänge: 2014-2017
Speyer / FC Speyer 09
- 29. Juli 2026 jeweils von 9.30 bis 15 Uhr Jahrgänge: 2014-2018
Walldorf / FC-Astoria Walldorf
- 05. August 2026, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr Jahrgänge: 2014-2017
Heidelberg / SGK Heidelberg
- 10. September 2026, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr Jahrgänge: 2014-2017
Wichtige Infos
Die Teilnahme kostet 99 Euro und benötigt keine Vorkenntnisse und keine Vereinsmitgliedschaft.
Darin enthalten sind die Betreuung durch geschulte Trainer, die Verpflegung sowie ein Trikotsatz und ein Ball. Eine Anmeldung ist ab sofort hier möglich.