Drei Tage, drei Trainer, ein Gefühl - die FuPa-Vorschau für KW 4

Manchmal reicht eine Kalenderwoche, um zu zeigen, wie lebendig der Amateurfußball ist. Kalenderwoche vier ist so eine. Nach drei Interviews aus Nordhorn richtet FuPa den Blick nun wieder ins Emsland. Drei Trainer, drei Gespräche, drei sehr unterschiedliche Geschichten. Veröffentlicht wird wie gewohnt am Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils um 9 Uhr, ein Rhythmus, der passt.

Los geht’s mit Frank Gerdelmann. Oder besser gesagt: mit seiner Stimme. Die Antworten kamen per Sprachnachricht - frei heraus, ungefiltert, fast schon zu gut für ein klassisches Interview. Eigentlich hätte man direkt eine Podcastfolge daraus machen können. Haben wir aber nicht. Das Ergebnis bleibt trotzdem hängen, vielleicht gerade deshalb. Auf dem Aufmacherbild trägt Frank noch das alte Emslager Outfit. Das Wappen haben wir kurzerhand entfernt. Ein kleiner Hinweis am Rande: Lieber SV Bokeloh, ein aktualisiertes FuPa-Profil wäre ein Akt sportlicher Fairness.

Am Mittwoch dann ein Perspektivwechsel, der im Amateurfußball immer noch viel zu selten vorkommt: Frauenfußball. (Wir sind aber bemüht.) Patrik Lonnemann trainiert seit einem halben Jahr die Damen des SV Heidekraut Andervenne. Der Weg führte von der Frauenkreisliga bis in die Oberliga. Kein Märchen, sondern Arbeit. Das Interview ist ruhig, klug und erstaunlich erhellend. Man liest es und merkt: Hier geht es nicht um Schlagzeilen, sondern um Entwicklung. Und genau das macht es so gut. Und dann ist da noch der Freitag. Burak Pala. Grenzland Twist. Aufstieg in die Emslandliga. Und das Wissen, dass im Sommer 2026 Schluss ist. Auch das gehört zum Fußball. Das Interview ist kein Abschied, eher ein Innehalten. Rückblickend, nachdenklich, aber ohne Wehmut. Empfehlenswert - selbst für alle, die Twist sonst nur von der Durchfahrt kennen. Drei Interviews. Keine Superstars. Keine PR-Floskeln. Aber genau deshalb fühlt sich diese Woche richtig an. FuPa macht den Amateurfußball sichtbar. Und manchmal sogar ein kleines bisschen größer.