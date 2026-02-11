Drei Tage Budenzauber mit den Alten-Herren TSV Wallenhorst erwartet vom 20. bis 22. Februar zur 31. Ü32-Hallenfüßballkreismeisterschaft wieder 28 Teams von red · Heute, 20:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bernd Seyme

Es ist angerichtet, die Alte-Herren-Fußballmannschaft des TSV Wallenhorst freut sich auf „ihr Turnier“. 31 Jahre Ü32-Hallenfußballkreismeisterschaft, die Tradition lebt mehr denn je. Vom 20 bis 22. Februar können sich die Fußballfreunde in der Wallenhorster Sporthalle am Schulzentrum (Maria-Montessori-Str.) erneut auf spannenden Hallenfußball mit 28 Oldie-Mannschaften freuen. Zum Abschluss der Hallensaison gibt es nochmal Budenzauber mit Herz und Atmosphäre. Dazu kommen zwei Party-Abende und ein Programm für die ganze Familie inklusive reichhaltigem Catering-Angebot. Eine wichtige Notiz am Rande: Die Parksituation rund um den Veranstaltungsort ist leider diesmal wegen Baumaßnahmen etwas eingeschränkt.

Begeisterte Fußballer, stimmungsvolle Abende, ein toller Familiensonntag sowie ein feiernder Titelverteidiger aus Osnabrück – nach einem 3:0-Finalsieg gegen das Überraschungsteam der SG Voltlage konnte im vergangenen Jahr der Spielverein 16 seinen Titel nach drei spannenden Turniertagen verteidigen. Die Voltlager hatten sich mit großer Disziplin und einem Unterschiedsspieler Simon Koopmann in ihren Reihen bis ins Finale durchgekämpft. Dort erwiesen sich „die Städter“ aber als zu stark und fuhren nach Toren von Tim Stein, Benjamin Möllers und Andreas Schäfer einen ungefährdeten Finalsieg ein. „Wir waren heute wieder sehr motiviert, weil es immer hieß, jeder will uns, den Titelverteidiger, stürzen. Außerdem werden wir auch langsam älter, die meisten sind jetzt um die 40. Umso schöner, dass es nach neun Spielen in zwei Tagen wieder mit dem Sieg geklappt hat. Schade, dass heute nicht Samstag ist“, kommentierte 16-Kapitän Felix Harms, der das gesamte Turnier in den höchsten Tönen lobte. „Das Turnier ist wirklich perfekt mit der Gastronomie und der Hüpfburg für die Kinder, es fehlt an nichts. Die Durchsagen, die Musik, das Turnier ist ein Vorbild für andere. Und vor dem Finale das Einlaufen mit den Kindern, da habe ich mich das erste Mal fast wie ein Profi gefühlt.“ Neben den Finalisten wussten weitere Teams in Vor- und Zwischenrunde zu überzeugen. In das Viertelfinale waren der FC Kalkriese, SSC Dodesheide (beide auch Halbfinale), SF Lechtingen, FC Bissendorf, BW Merzen und Gastgeber TSV Wallenhorst eingezogen – womit auch die Favoriten für die Ausgabe 2026 genannt sind. Mit dem SV Rasensport könnte ein weiteres Team aus der Stadt für Furore sorgen.

28 Teams und ein Programm für alle Für die 31. Auflage haben am Freitag und Samstag einmal mehr 28 Teams in sieben Vorrundengruppen gemeldet. Am Sonntagmorgen geht es mit 16 Mannschaften in die Zwischenrunde, ehe es ab dem Viertelfinale mit den K.o.-Rundenspielen in die Entscheidung geht. „Dieses Turnier ist für die Region im Alte-Herren-Bereich einmalig, alleine schon wegen der großen Teilnehmerzahl. Ich glaube, wir bieten mit unserem Ambiente ein tolles Angebot für alle Altersklassen, auch für die Kinder“, wirbt Dirk Nowak als einer der Turnierleiter für den Besuch in der Halle an der Maria-Montessori-Straße. „Die Atmosphäre ist immer sehr familiär, die Teams fühlen sich bei uns alle richtig wohl. Und auch die Qualität ist gestiegen, wie im letzten Jahr noch in der Bezirksliga aktive Spieler wie Tardeli Malungu und Simon Holkenbrink gezeigt haben.“